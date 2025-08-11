柯文哲、應曉薇不滿延押提抗告 高院駁回理由曝光

前台北市長柯文哲。（資料照）

2025/08/11 17:18

〔記者楊國文／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，上月召開前民眾黨主席柯文哲、國民黨台北市議員應曉薇的延押庭，認定仍有重要證人尚未到庭做證，無法排除湮滅證據、勾串證人和共犯之虞，有羈押必要，裁定均延長羈押禁見2個月；柯、應不服，提起抗告，高等法院採認一審見解，認定柯、應均犯罪嫌疑重大，且原羈押原因及必要性依然存在，應裁定延長羈押禁見2個月，今將抗告駁回確定。

台北地院7月21日傳訊柯文哲、應曉薇召開延押庭，裁定柯2人均自8月2日起，延長羈押禁見2個月。

柯、應不服，抗告均指出，犯罪嫌疑並非重大、無逃亡之虞、無勾串共犯及證人之虞，無羈押必要， 原裁定理由不備、身體有恙非保就醫難以痊癒為由，請求撤銷北院原裁定延長羈押禁見2個月。

「兩人罪嫌重大 有羈押必要」

高等法院審酌全案卷證，並向台北地院、看守所函調相關資料，認定柯、應2人主張均不可採，均犯罪嫌疑重大，且原羈押原因及必要性依然存在，應裁定延長羈押禁見2個月，原裁定並無違法或不當，今將抗告駁回確定。

北院原裁定指出，依據目前擬定的審理計畫，已密集進行交互詰問程序，仍有部分與柯文哲、應曉薇的起訴犯罪事實有密切相關的證人，尚待傳喚到庭，無法排除2人湮滅證據或勾串共犯、證人之虞，原本的羈押原因及必要性，仍然存在。

裁定指出，衡量柯、應2人的犯罪情節，對社會的危害性非輕，以及於本案的分工程度、國家刑罰權、被告人身自由利益後，認定具保、限制住居等替代處分，尚無法達到防止2人逃亡或可能勾串的效果，為確保審判及將來的執行，仍有繼續羈押的必要，故裁定2人再延長羈押2月，並禁止接見、通信。

