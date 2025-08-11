為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    立委批公投拿安全當賭注 宜縣民進黨部：今核三重啟、明核四復辟

    民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，「今日核三重啟，明日就核四復辟」。（資料照）

    民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，「今日核三重啟，明日就核四復辟」。（資料照）

    2025/08/11 17:24

    〔記者游明金／宜蘭報導〕民眾黨主席黃國昌偕同藍白陣營到宜蘭推動核三重啟公投，民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，「今日核三重啟，明日就核四復辟」，民進黨主張「先有核安，再談重啟，拒絕操弄，堅守核安」；民進黨立委陳俊宇抨擊，核三公投是拿台灣安全做賭注。

    邱嘉進說，宜蘭縣曾因位於核四撤退圈內，一旦核災發生，將令宜蘭淪陷，而展開深刻的討論與社會運動，當年全民用公投否決了核四，如今藍白一旦通過核三重啟，核四可能也會「順理成章」啟用；今日核三重啟，明日核四復辟，這條政治路線已經昭然若揭。

    他指出，根據行政院114年8月1日的公告，核安會已預告修正「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」，明確要求已除役的核電廠若要重啟，必須經過輻射查核與耐震等安全評估，並取得主管機關換發執照後方得運轉，重啟核三並非藍白宣傳中那樣輕而易舉，現階段根本不具備快速重啟的條件。

    邱嘉進說，核能安全委員會與行政院早已明確指出，核電廠重啟必須遵循「兩必須」與「三原則」，核安會必須依法訂定安全審查程序辦法，台電必須依該辦法完成自主安全檢查，評估安全條件、重啟期程與成本效益；而三原則是核安無虞、核廢有解、社會共識。

    邱嘉進表示，藍白聯手以11億元代價硬推公投，並不是為了台灣能源安全的辯論與共識，僅是為了政治私利而恣意操弄；民進黨將與公民團體緊密合作，呼籲社會各界堅守核安底線，拒絕藍白假議題操弄民意。

    陳俊宇指出，核三看似離宜蘭很遠，但宜蘭同樣深受核四威脅，完全能感同身受核三周邊鄉親心聲；藍白兩黨無法回應核廢料存放以及安全無虞的設備等問題，草率發起公投，無疑是拿台灣人民的生命安全做賭注。

    民進黨立委陳俊宇抨擊，核三公投是拿台灣安全做賭注。（資料照）

    民進黨立委陳俊宇抨擊，核三公投是拿台灣安全做賭注。（資料照）

