    首頁　>　政治

    新北藍黨部尊重黃國昌參選意向：現談藍白合作仍言之過早 已是趨勢

    國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，現階段談藍白合作仍言之過早。藍白合作已是趨勢，黃國昌有意為新北市民服務的方向，他完全尊重。（資料照）

    2025/08/11 17:10

    〔記者羅國嘉／新北報導〕民眾黨主席黃國昌今天表態參選2026年新北市長選戰，但也從不排除藍白共推最強人選。國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，現階段談藍白合作仍言之過早。藍白合作已是趨勢，黃國昌有意為新北市民服務的方向，他完全尊重。

    黃志雄指出，新北市長選舉在明年，各政黨整體規劃多半會落在明年過年後，現階段談藍白合作仍言之過早。藍白合作已是趨勢，黃國昌有意為新北市民服務的方向，他完全尊重，但各政黨都有既定提名機制，不論是市長、議員或里長，都需在提名機制確認之後，才能夠去談下一步；民眾黨、民進黨、國民黨等各黨都有優秀人選，會依遊戲規則表態，「我認為現在我們都沒有立場跟條件去談這些事情。」

    黃志雄表示，現階段首要工作是823罷免立委案，其次是9、10月的黨代表及黨主席選舉，年底新任黨主席就職後，正常提名機制預計會在過年前後定案，讓有意參選者有充分準備時間。對於任何人的參選意願或表態都予以尊重，藍白合作已是不可逆的趨勢，合作將是雙贏，這個方向不會改變。

