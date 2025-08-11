核三是好的發電選項？ 反方甘崇緯：劣跡斑斑、滿滿黑歷史

核三重啟公投第3場意見發表會，反方代表為台灣綠黨共同召集人甘崇緯。（記者王藝菘攝）

2025/08/11 17:14

〔記者黃宜靜／台北報導〕核三重啟公投第3場意見發表會今下午登場，由核能流言終結者創辦人黃士修對決台灣綠黨共同召集人甘崇緯；甘崇緯指，核三廠事故、劣跡斑斑、滿滿黑歷史，如1985年核三廠1號機才剛商轉不到1年，就因設計缺陷導致氫氣洩漏引起火災、2001年發生3A事故，甚至到今年還發生火災，直言「這樣一座核電廠要怎麼做到確認無安全疑慮？」

甘崇緯說，我是兩個孩子的爸爸，我不願意台灣下一代重新承擔1個老舊核電廠的核災風險，核三不是一座新型第4代核電廠，更不是前陣子很紅的小型模組化反應爐（SMR），而是一座從1978年動工、1984年商轉，至今已經運轉40年、除役，是一部老舊第2代反應爐。

甘崇緯質疑，「台灣真的缺電，需要把已經除役的核電廠搬出來，重新上陣嗎？」從2025年5月17日核三廠2號機除役至今，台灣電力備轉容量率有97％以上的時間都在10％以上，甚至還天天維持在法定安全的6％以上，同時，每10分鐘備轉容量率最低6.2%。

甘崇緯說，「當然能理解有些人認為6.2%備而不用的電力是不夠的，未來可能有許多AI工廠帶來的新的電力需求，那我們就來看看核三廠是不是那個好的發電選項？」核三廠這40年來，不是偶爾出問題，而是劣跡斑斑的核電廠，2018年黃國昌立委也有說過。

甘崇緯指出，1985年核三廠1號機才剛商轉不到1年，就因設計缺陷導致氫氣洩漏引起火災，而停機長達1年1個月；1993年核三廠大修時，過濾系統故障導致輻射廢水排出，最後整整挖了247桶污染的海沙；最嚴重的是2001年3月18日發生的3A事故，發生整個配電盤燒掉導致廠外電源全面喪失，且備用2部緊急柴油發電機也供電失敗，讓整座電廠全黑2小時，最後從地下室挖出來從來沒用過的第5台緊急柴油發電機，才幸運避開核災。

甘崇緯續指，核三廠面臨到這麼嚴重的3A事故後，理論上應該要學到教訓，但實際上卻又繼續發生問題；2013年又發生一場荒謬到難以置信事故，當時台電正進行2號機變壓器翻修作業，控制室警報燈連續響了84天，但工作人員只當作維修期間的假警報，時任總統馬英九還到核三廠long stay，想透過親自住一晚證明核三廠很安全。結果「long stay」變成「攏是假」，這一切竟然沒人發現，也無人通報；之後10多年，核三廠仍持續發生停機、跳機等問題，直到今年還發生火災。

甘崇緯強調，這是原能會與台電公開資料所列的資訊，反問「這樣一座核電廠要怎麼做到確認無安全疑慮？」這些黑歷史不是人為因素造成的風險，而是代表核電廠本身就存在很高的系統性風險。

除此之外，甘崇緯表示，核三廠還面臨更根本的斷層風險，據台電開挖的槽溝資料顯示，核三廠廠區正下方有條活動斷層「恆春斷層」；1號機汽渦輪蓋在斷層的剪裂帶，是地層滑動時會被扯裂的破碎帶；2號機核島區蓋在一條地質結構背斜軸上面，表示地震來時這塊地層就可能壟起，把廠房往上頂，造成嚴重變形。

甘崇緯直言，「當已經知道這些風險擺在眼前時，真的要讓它重啟嗎？我們賭了40年，好不容易熬到核三廠除役，為何還要重啟一座那麼不安全的核電廠？」

