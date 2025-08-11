為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    宜蘭縣長選舉藍白合？ 黃國昌：將與國民黨討論最好合作模式

    民眾黨主席黃國昌（中）今天表示，下屆宜蘭縣長選舉，民眾黨樂於跟國民黨討論最好的合作模式。（記者江志雄攝）

    民眾黨主席黃國昌（中）今天表示，下屆宜蘭縣長選舉，民眾黨樂於跟國民黨討論最好的合作模式。（記者江志雄攝）

    2025/08/11 16:47

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣下屆縣長選舉，藍、白是否共推人選？民眾黨黨主席黃國昌今天（11日）下午在宜蘭表示，民眾黨樂於跟國民黨討論最好的合作模式。不過，雙方如何合作，黃國昌並未進一步說明。

    民眾黨今天下午在宜蘭運動公園舉辦823核三延役公投記者會，黃國昌帶頭呼籲宜蘭鄉親投下同意票，宜蘭縣長選舉呼聲頗高的人選，國民黨籍宜蘭縣議長張勝德、不分區立委吳宗憲、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠均到場力挺。

    媒體詢問黃國昌，明年宜蘭縣長選舉，藍、白有無可能共推最強人選？黃國昌回應，大家為了823公投站出來，顯示有相同精神跟價值，相信可延續到2026及2028，為了國家好，民眾黨樂於跟國民討論最好合作模式，並釋出最大的誠意跟善意。

    吳宗憲說，國會藍白合作推出許多福國利民法案，已經樹立典範，有關宜蘭縣長選舉，如果在野黨合作對國家最有利，那就應該合作，合作模式可以再談，雙方都沒有分裂的本錢。

    陳琬惠說，所有合作都是善意堆疊，為了避免一黨獨大，2026到2028選舉，國民黨與民眾黨主席一定會好好談，討論出最有利方式，在各地推出最好人選。

    張勝德受訪時說，國民黨中央黨部沒有找過他商談宜蘭縣長人選議題，相關提名作業，他尊重黨中央的決定。

