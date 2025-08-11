京華城案明傳邱佩琳、柯文哲市長室主任作證 進入收賄深水區

民眾黨籍基隆市副市長邱佩琳。（資料照）

2025/08/11 16:37

〔記者張文川／台北報導〕台北地方法院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城案，明上午將傳喚基隆市副市長邱佩琳，她曾經手轉交基隆市長謝國樑、文華東方董事長林命群等人捐的政治獻金給柯文哲，錢卻沒進黨帳；下午傳喚柯文哲市長任內的市長室主任謝明珠作證，說明她對於柯文哲在市長室3度密會威京集團主席沈慶京的所見所聞。

合議庭明日僅提、傳2名被告到庭，提訊在押的柯文哲，傳喚日前獲1.8億元交保的威京集團主席沈慶京，調查範圍已由先前密集開庭的京華城容積圖利案，轉移為柯、沈之間涉嫌收賄、行賄的深水區。

柯文哲被查扣隨身碟的「工作簿」EXCEL檔案內記載，邱佩琳3度被列為經手的「經理人」，同一列分別是基隆市長謝國樑、信義房屋創辦人周俊吉、文華東方董事長林命群，數字皆為「200」，檢方傳證調查後認定是邱佩琳替3人轉交給柯文哲的獻金金額，數字單位是萬元。

檢廉偵查時傳喚相關證人，查出邱佩琳於2022年間為民眾黨向周俊吉、林命群募款，周透過妻子捐贈200萬元，林命群則同樣交付200萬元，邱佩琳收取後皆交付給柯文哲；同年7月柯文哲前往謝國樑家族、大魯閣企業經營的新竹購物中心演講，謝母林曼麗聽完演講後看好民眾黨，將200萬交由謝國樑轉捐，謝國樑將錢交給邱佩琳時說「這是媽媽的企業要捐給民眾黨，請轉交柯文哲」。

檢方查出這3筆共600萬元，最終都未進入民眾黨庫，柯文哲涉侵占入己，依公益侵占罪嫌起訴。檢方也認為這3筆帳，即可證明「工作簿」所載「小沈-1500-沈慶京」意謂沈慶京親自交付1500萬給柯文哲。

至於明日下午的證人謝明珠，她是柯文哲擔任第2任台北市長期間的市長室主任，檢廉查出柯文哲與沈慶京曾密會15次，市長任內就高達10次，其中3次是在台北市長室單獨碰面，分別為2020年2月20日、6月20日、9月16日，另6次是在威京集團、1次在陶朱隱園。傳喚謝明珠作證，以說明她對於這3場柯沈密會的親見親聞。

柯文哲與沈慶京密會15次時間、地點。（資料照）

柯文哲護航京華城關鍵時間點。（資料照）

