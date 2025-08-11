砲轟婦女新知袒護李晏榕 溫朗東：不是搞性別文字獄才叫在意性平！

政治評論員溫朗東。（資料照）

2025/08/11 19:43

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名政論節目主持人李正皓昨（10日）晚開直播替好友、民進黨立委王義川抱不平，翻出綠營性平部主任李晏榕過往「厭男」言論，要求道歉下台。與李晏榕關係匪淺的婦女新知基金會今天（11日）呼籲綠營勿噤聲，否則民主進步黨乾脆刪除「進步」2字。對此，名嘴溫朗東跳出來抨擊婦女新知，「對性平部缺乏程序正義視而不見，這是哪門子的進步？」

民進黨立委王義川日前調侃台中市長盧秀燕「完妝勘災」遭藍白批評嘲諷女性外貌，民進黨性平部也跟著譴責，並給王義川貼上「厭女台派」的標籤，結果挨轟沒有展開調查就隨意給人扣帽，李正皓昨（10日）晚槓上綠營性平部主任李晏榕，翻出其過往「厭男」言論，要求道歉下台。而李晏榕曾擔任常務董事的婦女新知基金會，今天（11日）發聲呼籲民進黨不該放任支持者攻擊性平部，並質疑保持沉默是否放棄性別平等的進步價值？若棄守進步價值是否黨名也要刪除「進步」2字？

溫朗東今下午在臉書發文質問，「婦女新知基金會要民進黨刪除『進步』兩個字，請問，你們單方面袒護前常務董事李晏榕，對於性平部的問題視而不見，又是哪門子的進步？更離譜的是，婦女新知發文之後，網路開始有人造謠，說性平部有聯絡王義川，但他態度強硬。王義川已經私下確認這就是造謠，根本就沒有接到性平部通知。為了保護自己的前董事，對性平部缺乏程序正義視而不見，這是哪門子的進步？」

他接著說：「我原本不想參戰，這週末，卻遭受零星不斷地攻擊與騷擾。第一時間，我希望減少衝突、大事化小，希望性平部正視程序正義，也希望阿川能夠更加進步。我舉辦了網路投票，投票結果，大部分人認為，台灣『最迫切』的議題是中國侵略議題，認為最迫切的是性別平權的只是少數。我都還沒評論，只是辦個投票，就這樣，我被強力抨擊，說我搞分裂，叫我要刪文。有些人說，抗中、民生、性別，我全都要。」

「我也全都要！但今天的問題是，阿川是本土派五星級戰將，你們因為他性別敏銳度只有四顆星，說厭女的台派你不要。這社會有很多性別不及格的政治人物，例如藍營羅廷瑋對綠營賴佳微的性騷擾霸凌，性平部視而不見，不去處理那些傷害最大、最嚴重的性別事件，只在乎阿川有沒有拿到滿分，這樣合理嗎？因為麥當勞處理性侵事件擺爛，我自此不在麥當勞消費，很多人沒有對性別議題發聲，沒有把它放在最迫切的順位，不代表漠視不理。不是只有搞『性別文字獄』，才叫做在意性別議題。」

溫朗東表示，「婦女新知說民進黨不進步，李正皓昨天問，李晏榕在造勢場合說『男生搶救王義川，女生搶救劉柏君』、『果然都是女生的場合就是開心』，是不是厭男？婦女新知視而不見。不分性別，好的候選人，我們都該支持，不是嗎？為什麼支持好立委，要用生理性別來決定？李晏榕說『都是女生的場合就是開心』，當場許多男性記者感到不適，這又是哪門子的平權？更進一步說，女生不是『讓你李晏榕開心的客體』，李晏榕把女性物化成為政治動員、取悅自己的客體，是否也是一種厭女？」

他繼續批：「性平部在今年4月14日發文，譴責中國把『女嬰』當作國有器官。通篇只提『女嬰』，不提『男嬰』。諷刺的是，中共吹噓的嬰兒移植技術中，就有煎熬470天浙江女子，等到4個月男嬰捐腎的『鬼故事』。我知道，中國重男輕女，受害女嬰比男嬰多，但是受害的男嬰不是人嗎？不應該一起被聲援嗎？性平部這種發文，又是哪門子的平權？」

「有人說，厭女沒什麼，每個人一出生就厭女，有自覺就好。可是，社會大眾不是這樣理解這個詞的，在這種學術用詞未普及之前，對絕大部分的人來說，厭女就是討厭女性、歧視女性、甚至會犯罪行，而性平部就在這種社會氣氛下未審先判，把阿川放上絞刑台。有人說，你不懂厭女，你要去讀書，書上寫什麼，就是真理？就不用社會對話？中國一本本的政治書，主流見解也認為台灣是中國的一部分，因此我們就要當中國人？更別說，連自己最熟悉最信仰的價值觀，都無法跟人對話，只能拿『多讀書』去罵人，那對其他議題，又有多少戰力可言？然後這些戰力貧乏者，積沙成塔，積非成是，反過來要把五星戰力擠掉。」

溫朗東最後表示，「有人說，相忍為國，不要鬥爭。發起攻擊的，是這些人，是性平部。拿性別議題做性別鬥爭，鬥到理虧，就說不要鬥爭，那一開始為何要幫盧秀燕鬥阿川？有人說，卓冠廷跟李正皓把阿川綁上油罐車，抱歉，這次沒有他們的據理力爭，阿川自此都會被貼上厭女標籤。面對講理的人，我們應該講理，面對追求極端，只想鬥爭的人，我們只能選擇鬥到底。你不鬥，他們就得寸進尺，你鬥了，他們忽然學會相忍為國。他們說，厭女沒什麼，道歉認錯就好，一樣的標準，我們也在等李晏榕的一個道歉。」

