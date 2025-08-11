為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    823罷免林思銘 民進黨竹縣黨部助攻罷團打電話及發簡訊催票

    8月23日罷免新竹縣第二選區立委林思銘投票倒數13天，民進黨新竹縣黨部表示，罷免進入最後關鍵， 今起全力協助打電話及發簡訊催票。（記者廖雪茹攝）

    8月23日罷免新竹縣第二選區立委林思銘投票倒數13天，民進黨新竹縣黨部表示，罷免進入最後關鍵， 今起全力協助打電話及發簡訊催票。（記者廖雪茹攝）

    2025/08/11 16:27

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕8月23日罷免新竹縣第二選區立委林思銘投票倒數13天，民進黨新竹縣黨部表示，罷免進入最後關鍵，今起全力協助打電話及發簡訊催票，竹縣黨公職與就近支援的竹市及桃園市議員，持續以「陸戰隊」方式，陪同「撕除惡銘」罷團志工站路口、深入鄰里巷弄，呼籲民眾823踴躍投同意票。

    民進黨新竹縣黨部表示，地方建設要更進步，需要認真爭取建設的優質好立委，反觀立委林思銘任內只會消極抵制、阻擋並反對地方建設發展，如前瞻計畫水岸市集（竹北東區市場）14億經費受影響，內政部營建署竹北縣政二路改善案經費受影響。同時，林思銘也刪教育、刪客家、刪科技、刪交通、刪長者照顧，嚴重影響國家與地方需求！

    林思銘不適任的惡行，還包括2023年行政院版本《兒童托育服務法》中所要推動的托嬰監管雲，請林思銘說清楚為什麼要反對「托嬰監管雲」，導致至今未成案，嚴重影響兒福權益。

    民進黨新竹縣黨部表示，立委范雲及新竹縣縣黨部和地方黨公職持續偕同「撕除惡銘」罷團志工，深入鄰里陸戰，強力呼籲罷免林思銘投下同意票，重啟核三公投下不同意票！此外，黨部即日起開始打電話及發簡訊全力催票，新竹市議員及桃園市議員也就近支援與罷團共同站路口，後續包括新北市議會黨團成員及立法院51戰隊也都會排班來跟罷團一起挨家挨戶拜票，邀請鄉親全力展現公民力量。

    民進黨新竹縣黨部提供竹二罷團志工準備各式街頭宣傳文宣。（記者廖雪茹攝）

    民進黨新竹縣黨部提供竹二罷團志工準備各式街頭宣傳文宣。（記者廖雪茹攝）

