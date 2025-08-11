為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌參選2026新北市長 李乾龍：國民黨在地執政21年 不能輸

    國民黨前秘書長李乾龍表示，新北市已由國民黨執政21年，這場選戰不能輸。（記者羅國嘉攝）

    國民黨前秘書長李乾龍表示，新北市已由國民黨執政21年，這場選戰不能輸。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/11 16:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕民眾黨主席黃國昌今天表態參選2026年新北市長選戰。對此，國民黨前秘書長李乾龍受訪表示，黃國昌拋出參選議題，但並未明確表態參選到底，藍營不必過度緊張，應勇於面對挑戰，大家應該要積極溝通，新北市已由國民黨執政21年，這場選戰不能輸；若未來藍白合作勝算更高，何樂而不為。

    李乾龍指出，新北藍營並非沒有具備勝選實力的人選，未來若要藍白合作，一定會有完整的參選機制，「並非誰先說誰就贏」；藍營應勇於面對挑戰，大家應該要積極溝通，新北市已由國民黨執政21年，這場選戰不能輸。

    李乾龍：樂見藍白合作

    李乾龍強調，藍營有許多能打贏民進黨的人選，若未來藍白合作勝算更高，何樂而不為，但關鍵在於推一位更有勝選把握的人。2026年的市長人選將是未來黨主席的重要任務，不僅是新北市，全台六都與21縣市，以及議員選舉，都需妥善規劃與磨合，確保選戰整體布局。

    洪孟楷：記取2024藍白合破局教訓

    藍營新北立委洪孟楷表示，民眾黨會希望在2026年有所斬獲，這可以理解，而黃國昌也不只一次表達對新北的意願，但最重要的，藍白合未來要用什麼樣的形式，相信各黨以及可能潛在的候選人能夠發揮一定的智慧，來共同開誠布公的討論。最重要的是，絕對不要重蹈2024年的覆轍，因為藍白合的破局而導致民進黨漁翁得利，2026年一定要整合所有在野的力量，來彰顯台灣主流民意，這是大家一致的方向及共識。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播