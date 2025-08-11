為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國人衝金門搶先看《鬼滅之刃》 網酸：不是看《南京照相館》反日嗎

    日本動漫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第1章：猗窩座再襲》在金門放映，來自中國泉州的粉絲特地COSPLAY。（讀者提供）

    日本動漫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第1章：猗窩座再襲》在金門放映，來自中國泉州的粉絲特地COSPLAY。（讀者提供）

    2025/08/11 15:59

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本超人氣動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章：猗窩座再襲》8日在台上映，由於中國尚未排定檔期，不少中國動漫迷選擇搭乘小三通船班赴金門觀影，讓金獅影城首映日業績成長逾5成。不過，此事也在網路掀起熱議。

    一名網友在「Threads」 發文表示，「今天你在金門看到的，只是破口的起點。明天，當台灣本島的演唱會、藝文活動被中國人塞爆、票搶光，別再哭喊『怎麼會這樣』。726主流民意選擇了藍白，那就準備迎接『大量開放中國人來台』的後果吧」。

    貼文瞬間掀起廣大迴響，其他人更留言回應，「鬼還真的從中國源源不斷地來」、「被統一就跟中國同步啦，不會搶票賣光啥的，因為根本不會上映」、「不是看南京照相館反日本人嗎」、「香港的資源就是被這樣蠶食鯨吞掉的……」、「這是追星族的惡夢，中國人的平均素質令人搖頭」。

    還有自稱是金門人的網友現身說法，「觀影體驗變超垃圾，聽到鬼子敏感詞就大笑，不遵守戲院品德，還頻繁盜錄」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播