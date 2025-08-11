中國人衝金門搶先看《鬼滅之刃》 網酸：不是看《南京照相館》反日嗎

日本動漫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第1章：猗窩座再襲》在金門放映，來自中國泉州的粉絲特地COSPLAY。（讀者提供）

2025/08/11 15:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本超人氣動畫《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇第一章：猗窩座再襲》8日在台上映，由於中國尚未排定檔期，不少中國動漫迷選擇搭乘小三通船班赴金門觀影，讓金獅影城首映日業績成長逾5成。不過，此事也在網路掀起熱議。

一名網友在「Threads」 發文表示，「今天你在金門看到的，只是破口的起點。明天，當台灣本島的演唱會、藝文活動被中國人塞爆、票搶光，別再哭喊『怎麼會這樣』。726主流民意選擇了藍白，那就準備迎接『大量開放中國人來台』的後果吧」。

貼文瞬間掀起廣大迴響，其他人更留言回應，「鬼還真的從中國源源不斷地來」、「被統一就跟中國同步啦，不會搶票賣光啥的，因為根本不會上映」、「不是看南京照相館反日本人嗎」、「香港的資源就是被這樣蠶食鯨吞掉的……」、「這是追星族的惡夢，中國人的平均素質令人搖頭」。

還有自稱是金門人的網友現身說法，「觀影體驗變超垃圾，聽到鬼子敏感詞就大笑，不遵守戲院品德，還頻繁盜錄」。

