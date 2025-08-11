黃國昌劍指新北市長 吳思瑤：個人政治利害是其唯一考量

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

2025/08/11 15:18

〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今受訪時公開表態，劍指2026年新北市長選舉，並向國民黨喊話，盼在野能共推一個最強候選人。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，「國民黨要拱手讓人嗎？要用什麼方式和黃國昌、民眾黨磋商，難題燒到國民黨自己身上。」吳也認為，黃個人的政治利害，恐怕是其心中唯一考量。

吳思瑤指出，黃國昌一向有非常高的政治企圖，對於角逐新北市長顯然也是有非常高的期待。那現在的難題是，藍白在新北市要不要合作、如何合作？面對黃的步步進逼、加碼或提前拋出參選訊息，要接球、要頭疼的恐怕是國民黨，畢竟新北市是台灣幅員廣大、人口最多、政治資源也最豐沛的關鍵縣市，「國民黨要拱手讓人嗎？」

吳思瑤說，要用什麼樣的方式來和黃國昌、民眾黨磋商，難題就燒到國民黨自己的身上，但可以預見的是，黃昨天在民眾黨黨代表大會，一來是斷然終止了大家希望2年條款可以延伸，那他個人就拍板執行；其次，黃也順勢宣布要角逐新北市長。吳認為，黃個人的政治盤算、政治利害，恐怕是其心中唯一的考量。

吳思瑤表示，對於2年條款，民眾黨內現在也有炸鍋的聲音，黃國昌完全不讓黨內討論，個人強硬拍板，因為黃已經不需要繼續享有立委光環。另一方面，黃又對國民黨步步進逼，開出角逐新北市長這一槍，黃在這一個週末、這24小時之內所拋出來的訊息，要頭疼的是國民黨及民眾黨內部。

