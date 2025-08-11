為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黃國昌劍指新北市長 吳思瑤：個人政治利害是其唯一考量

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

    2025/08/11 15:18

    〔記者謝君臨／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今受訪時公開表態，劍指2026年新北市長選舉，並向國民黨喊話，盼在野能共推一個最強候選人。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，「國民黨要拱手讓人嗎？要用什麼方式和黃國昌、民眾黨磋商，難題燒到國民黨自己身上。」吳也認為，黃個人的政治利害，恐怕是其心中唯一考量。

    吳思瑤指出，黃國昌一向有非常高的政治企圖，對於角逐新北市長顯然也是有非常高的期待。那現在的難題是，藍白在新北市要不要合作、如何合作？面對黃的步步進逼、加碼或提前拋出參選訊息，要接球、要頭疼的恐怕是國民黨，畢竟新北市是台灣幅員廣大、人口最多、政治資源也最豐沛的關鍵縣市，「國民黨要拱手讓人嗎？」

    吳思瑤說，要用什麼樣的方式來和黃國昌、民眾黨磋商，難題就燒到國民黨自己的身上，但可以預見的是，黃昨天在民眾黨黨代表大會，一來是斷然終止了大家希望2年條款可以延伸，那他個人就拍板執行；其次，黃也順勢宣布要角逐新北市長。吳認為，黃個人的政治盤算、政治利害，恐怕是其心中唯一的考量。

    吳思瑤表示，對於2年條款，民眾黨內現在也有炸鍋的聲音，黃國昌完全不讓黨內討論，個人強硬拍板，因為黃已經不需要繼續享有立委光環。另一方面，黃又對國民黨步步進逼，開出角逐新北市長這一槍，黃在這一個週末、這24小時之內所拋出來的訊息，要頭疼的是國民黨及民眾黨內部。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播