2026縣市長談「藍白合」 周榆修：待國民黨新黨魁出任

2025/08/11 15:00

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席黃國昌昨宣告落實兩年條款並稱明年一月初將離開國會後，今日立即表態投入2026新北市長選舉。民眾黨秘書長周榆修中午接受名嘴黃光芹訪問時表示，仍要待國民黨新任黨魁出任後，藍白才有機會坐下來談2026縣市長選舉，至於地方議員則不抱太大期望。

周榆修指出，縣市長選舉取決於2件事，包含候選人本身的條件，就如同黃國昌說「會努力讓自己變成更好的選擇」；另外，在726大罷免後，未來在地方縣市首長，民眾黨還是要跟國民黨有一定程度的「談」，但一切要等到國民黨新任黨主席出任後，態勢才會明朗。

周榆修指出，被點名有望投入嘉義或彰化選舉的立委張啓楷、宜蘭縣黨部主委陳琬惠、要選新北的黃國昌、新竹市長高虹安，都是民眾黨常常被外界拿來討論的，甚至已經被預期這幾位表態有意願到這4縣市服務。他強調，因為國民黨正面臨黨主席換屆，預判深水區大約將落在10月中旬到11月，如果藍白要坐下來談的話，最快屆時會有「名目」。

至於議員選舉，周榆修說明，多席次選舉一定會推最好的人去選，這部分若要跟國民黨談，很難為人家，他相信民進黨也不會跟基進黨或是小民參政歐巴桑聯盟談，如果在野合作要下架獨裁民進黨，「我們就要自己掂掂斤兩，有沒有辦法去跟對方談，讓對方把你當一回事」。

周榆修直言，議員選舉不會對國民黨的合作抱太大期望，但是縣市長選舉，就會看友軍有什麼想法，他相信國民黨，「但我們還不知道主席將換誰擔任」，屆時看是要比民調或是別的方式，現在變數還很大。

