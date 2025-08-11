內政部擬加嚴僑民役男緩徵條件 劉世芳：預防「假僑民真逃兵」

內政部預告修法，加嚴僑民役男緩徵條件，將僑民役男居住期限屆滿1年辦理徵兵的規定縮短為183天。（資料照）

2025/08/11 14:48

〔記者林欣漢／台北報導〕內政部預告修法，加嚴僑民役男緩徵條件，將僑民役男居住期限屆滿1年辦理徵兵的規定縮短為183天。內政部長劉世芳表示，不管僑委會或內政部，都有收到相關反映這項修正條文是否過於嚴苛，子法預告期滿後，會邀集僑委會、外交部再做修正，聽聽大家的意見。劉世芳強調，修正子法是為了預防「假僑民真逃兵」，希望社會大眾支持。

內政部預告「歸化我國國籍者及歸國僑民服役辦法修正草案」，將僑民役男居住期限屆滿1年的徵兵處理原則，縮短為183天，且屆滿183天的「當天」就應辦理徵兵，預告期至今（11日）止。

劉世芳表示，內政部預告修正有關役男緩徵規定的子法，是為了預防「假僑民真逃兵」，除刪除回台投資1000萬元就能免徵的規定，也比照衛福部的健保辦法，將僑民役男居住期限屆滿1年的徵兵處理原則，修正為183日，也就是半年。

另外，預告修正的草案增訂，僑民役男自僑居地返國翌日起3個工作日內，須向戶籍所在地鄉鎮市區公所提出自僑居地返回國內的證明文件。劉世芳說，在處理過程中，有發現免兵役的僑民，事實上並沒有居住在僑居地。

