    黃國昌表態選新北市長 陳世軒盼藍白整合推出最佳人選

    民眾黨新北市議員陳世軒表示，黃國昌一直是最強的人選之一，他也希望市長人選能與國民黨整合出一組最佳人選，也會全力協助黃國昌成為最好的選項。（記者羅國嘉攝）

    民眾黨新北市議員陳世軒表示，黃國昌一直是最強的人選之一，他也希望市長人選能與國民黨整合出一組最佳人選，也會全力協助黃國昌成為最好的選項。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/11 13:47

    〔記者羅國嘉／新北報導〕民眾黨主席黃國昌今（11日）上午受訪公開表態投入2026新北市長選舉，民眾黨新北市議員陳世軒表示，黃國昌一直是最強的人選之一，他也希望市長人選能與國民黨整合出一組最佳人選，也會全力協助黃國昌成為最好的選項。

    陳世軒指出，看到黃國昌正面、積極表態，也為民眾黨在新北注入一劑強心針。作為新北的議員當然希望2026有一個強大的母雞，帶領大家作戰、拿出理想的成績單，相信在黃國昌的帶動下，新北市長選情會更激烈，而自己也會協助黃國昌在地方的耕耘。

    針對民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說「國民黨要頭痛了。」陳世軒反嗆，看到民進黨急著見縫插針，就知道急的是民進黨。726大罷免在藍白合作下打下漂亮一仗，大家也都知道藍白合作力量才會大，從上午黃國昌的訪談中，可看出與國民黨合作整合出最適當的人選方向仍不變。

    陳世軒認為，政黨間能夠正向競爭是好事，這樣新北市才會更進步；自己也希望市長人選能與國民黨整合出一組最佳人選，而黃國昌在拋出要選新北市長後，民眾黨基層都很振奮，自己也會全力協助黃國昌成為最好的選項。

