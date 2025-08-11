黃國昌表態參選新北市長 周玉蔻批「戰略戰術0分」：柯文哲知道嗎？

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌今（11）日正式表態將投入2026年新北市長選戰，並呼籲國民黨在野合作共推一個「最強候選人」。對此，資深媒體人周玉蔻批評，黃國昌此舉「戰略、戰術0分」，一出手就被看破手腳，並提出多項疑問。

周玉蔻以「黃國昌突然孤軍表態宣告參選新北市長，戰略、戰術0分！一出手就被看破手腳！」為題在臉書發文表示，首先黃國昌是否已向黨內報告？這是個人意願，還是黨的決議？柯文哲知道嗎？除非黃國昌決定單幹到底，否則藍白分裂，新北巿長最後一定是民進黨獲勝，這是常識，棄保已無運作空間。

周玉蔻指出，若是藍白合作，必然要黨對黨商談；黨對黨談判地方首長候選人提名，（分為六都與非六都）必須包裹提案，籌碼優劣、競合擺上枱面，才能分辨進退、讓步與強硬，由雙方（或多方）透過協商接受的模式找出勝利方程式的妥協方案。

周玉蔻強調，藍白合作不是先喊先贏，政治學上操作的基本功夫，合理且有智慧的做法是，在拋出黃國昌他本人要參選新北市長前，應該先和黨內人士討論六都候選人提名策略，以爭取勝算，亦即與國民黨合作方案，推出6人名單，再經過互有商酌的討論協商或民調等方式定案。如此一來，公開光明磊落，既不會遭疑黑箱也不至於被控搓圓仔湯觸法，對於民眾黨2026大選的氣勢與規模更是正向加分。

周玉蔻質疑，黃國昌選擇單方面宣布，若非他吃定國民黨不敢不禮讓他，就是他和國民黨內「有份量人物」私下已達成「新北市長不提名的秘密協議」，或是因「726反罷大成功」，黃國昌認定功勞、光環全是他一人獨有，「他黃國昌橫掃全台、聲勢貫天，實力原則，國民黨欠他的，國民黨弱爆了⋯⋯，新北甚至全台灣人都愛他」。

周玉蔻補充，就算國民黨內有人果真曾與黃國昌私相授受，新的黨主席上任，政局現實面是新北市議員選舉的重要關鍵性，絕對不容許國民黨不提名新北市長候選人。這個邏輯在2023年藍、白總統候選人分分合合的鬧劇中，已得到驗證。最後，她問，「所以，戰略、戰術佈局0，黃國昌到底在想什麼？莫非真的只是為了一日聲量？果真如此的話，也太慘了。」

