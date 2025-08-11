為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    鄭文婷拋普發現金2萬 基隆市府：尊重議員質詢

    民進黨議員鄭文婷提議，建議市府編列明年度預算時，研議普發市民現金2萬元。（記者俞肇福攝）

    民進黨議員鄭文婷提議，建議市府編列明年度預算時，研議普發市民現金2萬元。（記者俞肇福攝）

    2025/08/11 13:41

    〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市議會第20屆第16、17次臨時會今天（11日）召開，民進黨議員鄭文婷提出動議，建議基隆市政府普發市民現金新台幣2萬元。對於鄭文婷的建議，基隆市政府副發言人林廷翰表示，尊重議員質詢。

    鄭文婷指出，立法院通過《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，明定動用新台幣5450億元特別預算，將全民普發現金1萬元，讓民眾有感；她表示，基隆市店家今年營業額減少，有些相較去年同期少了3成，市府去年結餘約2.9億元，加上立法院修正通過財政收支劃分法部分條文，基隆市普通統籌分配稅款試算將增加75億元，這2筆金額近78億元。

    鄭文婷說，以基隆市36萬人口計算，每人平均約2萬1000餘元，建議市府編列明年度預算時，研議普發市民現金2萬元。

    民進黨議員張之豪說，他要強調，他並未特別主張一定要發這筆錢，他認為，市府確實應未雨綢繆，如果有多餘經費，應要用在長遠規劃，負責任的政府和政治工作者都應該有這樣的主張，但台中市長盧秀燕及許多立法委員都不這麼主張，他們認為還稅於民是最優先、最重要的事情。

    無黨籍議員呂美玲表示，市府準備提出公債，代表將有大型公共建設，不是以現有財政可以支應，普發2萬元有點荒謬，沒有考慮到基隆市財政問題，及市府為了發展準備要做的公共建設，「我是絕對反對2萬元，連提都不應該提」，會讓市民覺得太誇張、太離譜。無黨籍市議員張耿輝也認為現在中央積欠基隆一般性補助款24億、統籌分配款4億，要說普發2萬元，在時機上不太適合。

    無黨籍議員張芳麗說，台灣諺語有一句「好天著存雨來糧」（意指未雨綢繆），希望不要有普發2萬元的想法，稍微有錢就要幹嘛，必須多為基隆市建設考慮，不要想著要發2萬元。

    無黨籍議員呂美玲表示，普發2萬元有點荒謬，沒有考慮到基隆市財政問題。（記者俞肇福攝）

    無黨籍議員呂美玲表示，普發2萬元有點荒謬，沒有考慮到基隆市財政問題。（記者俞肇福攝）

