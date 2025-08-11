王義川「粉底液風波」掀性平論戰 民進黨：虛心接受各方意見

兼任民進黨政策會執行長的立委王義川日前引發「粉底液風波」，迄今仍未平息。（資料照）

2025/08/11 12:40

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨立委王義川對台中市長盧秀燕「完妝勘災」的評論掀波，民進黨性平部公開發文譴責後，被民進黨發言人卓冠廷質疑未審先判，李正皓又點名性平部主任李晏榕「厭男」要求下台。婦女新知基金會今表示，民進黨不該放任支持者攻擊性平部，否則是否代表要放棄性平的進步價值？對此，民進黨回應，虛心接受各方意見，期待在性平路上，繼續往更正確、更好的方向前行。

王義川日前質疑盧秀燕勘災時完妝上陣是在作秀，一度脫口稱2400元粉底液不知道是在貴什麼，引發藍白砲轟，民進黨性平部公開發文譴責，並稱「我們不要厭女的台派」。緊接著，民進黨發言人卓冠廷質疑，性平部未經完整程序調查、給王義川說明機會就發文譴責扣帽子，這種未審先判的態度令黨公職心寒，他絕不支持這種毫無高度和專業的切割；部分支持者也對性平部發文表達不滿。

請繼續往下閱讀...

李正皓昨翻出2023年11月30日的影片，質疑李晏榕主持民進黨女性不分區立委候選人聯合記者會時脫口說「男生搶救王義川，女生搶救劉柏君，沒問題，我們就這麼決定了！……果然都是女生的場合就是開心！」李正皓質問，這不是性別歧視嗎？這不是厭男嗎？他也羅列幾篇民進黨性平部貼文，質疑不符合性平精神，表態將具名檢舉李晏榕，要求她道歉下台，「我們不要厭男的性平部主任！」

婦女新知基金會今質疑，從事件發展讓人不禁好奇，民進黨回應其政治人物性別歧視言行爭議的「完備程序」到底是什麼，這些事情難道都須由秘書長或發言人統一回應？若秘書長與發言人不回應，性平部是否就此不能發聲？目前黨中央對王義川言行的回應是什麼，是否真的堅定支持性別平等？若持續沉默，是否代表要放棄性別平等的進步價值，還有既然棄守進步價值，是否黨名也應刪除「進步」二字？

對此，民進黨發言人韓瑩受訪回應，各方意見，民進黨都虛心接受，在性平這條路我們持續學習，期待能繼續往正確更好的方向前行。

