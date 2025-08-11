為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黃國昌表態選新北市長 地方藍營不意外：國民黨也應找最強母雞

    陳偉杰（左）、王威元（右）針對黃國昌表態參選新北市長一事受訪提出看法。（資料照，記者黃子暘攝）

    陳偉杰（左）、王威元（右）針對黃國昌表態參選新北市長一事受訪提出看法。（資料照，記者黃子暘攝）

    2025/08/11 12:47

    〔記者黃子暘／新北報導〕立委、民眾黨主席黃國昌今（11）日受訪時公開表態投入2026年新北市長選舉意願，也提及三縣市或可與在野共推最強人選。新北市議會國民黨團書記長王威元說，對此表態並不意外，整合最強人選是延續「藍白合」的善意，其他陣營陸續表態，國民黨也應找到最強母雞。市議會泛藍「新藍圖連線」議會次團召集人陳偉杰說，有利各縣市人民的福祉、能促進市政進步的合作模式，國民黨都應以開放態度面對。

    王威元指出，民眾黨是相對新的政黨，且民眾黨早已表態2026年在地方議員席次有所拓展，是必要有「母雞」來帶頭推動氣勢，有鑑於此，民眾黨有人宣布參選縣市首長、爭取在野整合、黨主席不斷的有政治動作，這些並不讓人意外，「整合出最強候選人也是延續藍白合的善意」。

    王威元認為，若其他陣營陸續表態，國民黨也應該好好思考「如何找到一隻最強母雞，並在適當的時機公布，讓大家可以有足夠的時間，凝聚氣勢」。

    陳偉杰說，國民黨各縣市不乏優秀人才，許多縣市選區早已布局，不是單純可以禮讓或協商，黨中央應深思，「如何在保持競爭力的同時，整合各縣市民眾黨的人選與資源」這道戰略課題；國民黨一直秉持為民服務目標，一定以地方民意為優先，凡有利人民福祉、促進市政進步的合作模式，國民黨都應以開放態度面對。

    陳偉杰進一步表示，國民黨、民眾黨近期在國會監督、法規議題上已建立合作默契，未來合作方式並不限於共推候選人的形式，無論是議題、政見的協調合作，或是選後的小內閣合作，甚至是針對特定市政需求組成跨黨派專案團隊，都是可行方向。

    除黃國昌外，現已有民進黨立委蘇巧慧表態爭取參選2026年新北市長選舉。

