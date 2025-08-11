侯友宜談兩岸「避戰是領導人責任」 籲停止大罷免、團結解民困

新北市長侯友宜表示，避戰是領導人應有的責任，兩岸之間要不斷地在對等尊嚴底下來溝通、交流，大家共同面對，這才是促進和平最主要的關鍵。（記者羅國嘉攝）

2025/08/11 12:47

〔記者羅國嘉／新北報導〕台中市長盧秀燕日前在澳洲對僑胞演講時提到「唯有和台灣才有出路」，引發關注。新北市長侯友宜今（11日）受訪表示，避戰是領導人應有的責任，兩岸之間要不斷地在對等尊嚴底下來溝通、交流，大家共同面對，這才是促進和平最主要的關鍵。另針對823第二波大罷免，侯也說，內部不要內耗、政治鬥爭，大家同心齊力面對民困。

侯友宜今天上午前往新莊區出席塭仔圳首座特色公園「中環公園」完工啟用典禮時，被問及怎麼看盧秀燕在澳洲時向僑胞演講提及「唯有和台灣才有出路」。侯友宜指出，避戰是一個領導人應有責任，兩岸之間要不斷地在對等尊嚴底下來溝通、交流，大家一起共同面對，這才是促進和平最主要的關鍵。

針對823第二波罷免，侯友宜說，現在人民壓力非常大，面對關稅、水災問題，甚至庶民經濟、觀光旅遊的挑戰。每一個問題都需要大家同心齊力面對，所以內部不要內耗，大家同心齊力，真的不要用政治、鬥爭的方式，大家更應該攜手面對人民現在所需要的，好好地努力，讓人民可以過一個安定的生活。

