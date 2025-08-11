台灣20至24歲最親中？學者：中國毒化年輕人對「統」無戒心

四川江油事件引發警民衝突及民眾上街抗議，台灣網紅「館長」陳之漢幫中國洗白，稱四川江油事件是AI偽造的。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國對台資訊戰透過網紅、抖音等洗腦年輕人，民進黨立委沈伯洋日前在直播時表示，台灣最親中的年齡層是20歲至24歲。對此，學者分析，中國透過抖音、小紅書、網紅等方式毒化台灣年輕人，讓年輕人對「統」沒有戒心。

台灣社社長、高雄大學應用經濟系副教授翁銘章今日受訪表示，因為中國資訊戰的影響，近年台灣社群媒體被污染情況非常嚴重，台灣年輕世代對統沒有戒心。尤其中國透過抖音、Tiktok、小紅書短影音，臉書、YouTube上充斥看似無害的言論，其中夾雜5%、10%偏向中國，甚至美化中國治理方式。

翁銘章舉例，四川江油事件在中國相關社群平台被刪除，還有台灣網紅在幫中國洗地，例如「館長」陳之漢稱四川江油事件是AI偽造的。明明是真實發生的事，都可以透過網紅來否認。館長直播有很多人看，這些假訊息便可擴散出去，當然不是每個人都相信館長講的，但就是會有人信，這是中國透過網紅在赤化、洗腦年輕人。

翁銘章指出，當年輕人認為館長之類的網紅講的沒有錯，他們在封閉的群組內，也會將訊息擴散出去。而且台灣對抖音、小紅書等中國APP幾乎不設防，沒有對相關影音平台進行限制，任憑假訊息不斷傳播，毒化我們的年輕人，中國不用費一兵一卒，便可利用台灣的言論自由來破壞台灣的民主根基，讓年輕人認為被中國統治是無害的。

翁銘章談及，印度是完全禁止中國抖音等APP，捷克近期已立法禁止宣揚共產主義，德國也禁止宣揚納粹主義。中國是我國的境外敵對勢力，透過抖音、小紅書等對年輕人進行毒化思想教育，台灣禁用中國APP會是非常正當，「對於有害的社群媒介，應該以行政方式強烈加以限制使用」。

他建議，言論自由是有界線的，在捷克宣傳共產主義不是言論自由，捷克已立法明定宣揚共產主義是違法的，抖音等APP是中共御用毒化思想的工具，政府可以直接用「行政權」加以管制。當然藍白陣營一定會強烈反彈，指控破壞言論自由，行政部門只要「尊重」就好，該做的還是要做。

