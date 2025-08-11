台灣民意基金會民調：823投票熱度不減 反罷方有望壓倒性勝利

台灣民意基金會今公布最新民調顯示，726、823二八大罷免，反罷方與罷免方的差距擴大到19.3個百分點。（圖擷取自台灣民意基金會報告）

〔記者陳昀／台北報導〕823第二波罷免倒數12天，台灣民意基金會今公布最新民調顯示，罷免區選民有77%選民表態會出席投票，當中有54.8%傾向投不同意罷免、32.1%支持同意，雙方差距達22.7個百分點，雖然投票熱度不亞於726罷免，但目前反罷方居絕對上風，經估算投票人數將比罷免方多24%，選情將呈現一面倒態勢。

針對「8月23日，將舉行第二波大罷免投票。如果您是那七個立委選區選民，到時候您會不會去投票？」約7成5受訪者表態「一定會」或「可能會」投票，預估第二波罷免投票率仍上看5成；從7個罷免立委選區來看，有59%表示一定會去投票，18%可能會去，11.9%可能不會去，8.5%一定不會去，1.5%沒意見，1.1%不知道、拒答，反映在726罷免有帶動選民熱情，如果再加上823核三公投助勢，投票率將不亞於726罷免。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，與726第一波罷免相比，823第二波罷免投票參與意願明顯增加8.1個百分點，從67%提升至75%。值得注意的是，和上個月比，民進黨支持者投票意願維持同樣水平；國民黨與民眾黨支持者投票意願則雙雙增強，分別提升22.7及15個百分點，中性選民投票意願也增強約9個百分點，「這對民進黨明顯是壞消息。」台中市選民投票意願高達82%，較726提升23個百分點，不太尋常，新北市投票意願也達76%。

他提到，實際投票率高低可能重大影響罷免結果，6成6不贊成大罷免的選民中，可能投票率約7成5，佔全體選民數49.52%；相形之下，在贊成大罷免的2成8選民中，投票率上看9成3，佔全體選民數25.95%，估計反罷方投票人數將比罷免方人數多約24％，意味選情將呈現一面倒態勢。

在投票選擇方面，被問到「如果明天投票，您傾向投同意罷免或不同意罷免？」有53.1%受訪者傾向投不同意罷免，33.8%同意罷免，反罷免方明顯居於絕對領先，差距達19.3個百分點。與726相比，同意罷免比例下降5.2個百分點，不同意則增加9個百分點，在7個罷區中，不同意罷免比例更高達54.8%，比同意高出22.7個百分點，顯示反罷方有望再度取得全面勝利。

此次調查由台灣民意基金會董事長游盈隆負責問卷設計、報告撰寫與政治意涵解析，並由山水民意研究公司執行電話訪談、資料清理與統計分析，訪問期間是2025年8月4-6日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framerandomsampling），市話70%，手機30%。有效樣本1079人，市話757人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

