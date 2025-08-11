為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    傳盧秀燕不選黨主席 侯友宜、連勝文都被點名

    新北市長侯友宜。（資料照）

    2025/08/11 11:56

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席將改選，媒體報導，黨內呼聲極高的台中市長盧秀燕考慮不參選，現任黨主席朱立倫則維持順利交棒基調，但黨內咸認，現在還不是盧秀燕表態的最佳時機，待823的7席藍委罷免案過關、9月初黨主席選舉領表前夕，盧秀燕才會有所動作。

    而朱立倫曾點名的包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政等現任直轄市長，「都是不錯的人選」，黨內人士指出，國民黨已經連續3次提名現任直轄市長「請假參選」總統而落敗，而黨內現在普遍的意見是，要回到過去黨主席參選總統的傳統，因此尋求連任的蔣萬安、張善政，參選黨主席的可能性極低。

    黨內人士分析，反而是侯友宜與盧秀燕條件相同，兩人的市政成績都名列前茅，都將於明年任滿卸任，侯友宜還是黨內少數的本土派，比盧秀燕多了參選總統的經驗，儘管侯友宜至今未表態參選黨主席的意願，但也不能排除侯友宜再挑戰大位的可能性。

    另外，黨內人士也觀察到，副主席連勝文近來私下餐敘、拜會行程並未間斷，在反大罷免的過程中也出力甚多，為未來在黨內的角色埋下伏筆。黨內人士表示，若連勝文願意扛下黨主席的募款重擔，黨內有志於大位的人就能把握這一年多的時間做好準備、厚植實力，也不失為一個好的方式。

    國民黨副主席連勝文。（圖由國民黨提供）

