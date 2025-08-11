為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民眾黨維持2年條款 江和樹：若無誠信還像個黨嗎？

    民眾黨維持黨內不分區立委「2年條款」，民眾黨中央委員江和樹今天表態支持，強調一個黨如果連誠信都沒有，那還像一個黨嗎？（江和樹提供）

    民眾黨維持黨內不分區立委「2年條款」，民眾黨中央委員江和樹今天表態支持，強調一個黨如果連誠信都沒有，那還像一個黨嗎？（江和樹提供）

    2025/08/11 11:51

    〔記者陳建志／台中報導〕民眾黨昨天召開黨代表大會，黨主席黃國昌宣布，維持前主席柯文哲為黨內不分區立委訂立「2年條款」，目前7位立委都將在明年1月31日請辭，民眾黨中央委員江和樹表示，這是當初柯文哲主席對大家的承諾，一個黨如果連誠信都沒有，那還像一個黨嗎？希望接任的8個立委好好加油，不要讓台灣民眾黨的支持者煩惱。

    民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今天表示，兩年條款其實不需要討論，因為這是一個承諾，一個黨如果連誠信都沒有，那還像一個黨嗎？這當初是柯文哲主席當初答應大家的，何況接下來將接任的8人，相信在每個領域都有各自的專長。

    江和樹表示，當然現在大家比較擔心的，是現任的這幾位立委表現非常好，大家會擔心柯文哲不在，會不會接下來8個「撒尿換滲屎（台灣俗諺指越來越糟）」，其實不用煩惱，因為我們還有黃國昌主席在帶領。

    江和樹表示，如果是修改章程就要尊重黨代表來做決定，不過這是柯文哲主席當初的承諾，如果要毀約也要由柯主席自己出來說，呼籲接下來接任的8個立委要好好加油，不要讓台灣民眾黨的支持者煩惱，重申「誠信很重要，如果一個黨連誠信都沒有，則這個黨存在的意義和價值都不在了」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播