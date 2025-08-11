民眾黨維持2年條款 江和樹：若無誠信還像個黨嗎？

民眾黨維持黨內不分區立委「2年條款」，民眾黨中央委員江和樹今天表態支持，強調一個黨如果連誠信都沒有，那還像一個黨嗎？（江和樹提供）

2025/08/11 11:51

〔記者陳建志／台中報導〕民眾黨昨天召開黨代表大會，黨主席黃國昌宣布，維持前主席柯文哲為黨內不分區立委訂立「2年條款」，目前7位立委都將在明年1月31日請辭，民眾黨中央委員江和樹表示，這是當初柯文哲主席對大家的承諾，一個黨如果連誠信都沒有，那還像一個黨嗎？希望接任的8個立委好好加油，不要讓台灣民眾黨的支持者煩惱。

民眾黨中央委員、台中市議員江和樹今天表示，兩年條款其實不需要討論，因為這是一個承諾，一個黨如果連誠信都沒有，那還像一個黨嗎？這當初是柯文哲主席當初答應大家的，何況接下來將接任的8人，相信在每個領域都有各自的專長。

請繼續往下閱讀...

江和樹表示，當然現在大家比較擔心的，是現任的這幾位立委表現非常好，大家會擔心柯文哲不在，會不會接下來8個「撒尿換滲屎（台灣俗諺指越來越糟）」，其實不用煩惱，因為我們還有黃國昌主席在帶領。

江和樹表示，如果是修改章程就要尊重黨代表來做決定，不過這是柯文哲主席當初的承諾，如果要毀約也要由柯主席自己出來說，呼籲接下來接任的8個立委要好好加油，不要讓台灣民眾黨的支持者煩惱，重申「誠信很重要，如果一個黨連誠信都沒有，則這個黨存在的意義和價值都不在了」。

