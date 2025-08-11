為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    王義川失言 婦女新知：民進黨不該放任支持者攻擊性平部

    民進黨立委王義川。（資料照）

    2025/08/11 11:45

    〔記者楊媛婷／台北報導〕民進黨性平部批評同黨立委王義川對台中市長盧秀燕全妝勘災所使用的粉底液說法不當，發言人卓冠廷批評性平部未經內部程序，政論節目主持人李正皓稱性平部主任李晏榕厭男等，婦女新知基金會今（11日）表示，民進黨不該放任支持者攻擊性平部，民進黨中央更不該對此沉默。

    王義川日前在政論節目指出盧秀燕全妝現身災區現場，抨擊是作秀，並將盧秀燕使用的粉底液品牌放大呈現在螢幕上，被輿論及藍白批評是歧視女性，民進黨性平部則在社群媒體發文指出「我們不要厭女的台派」，卓冠廷批評性平部是「在程序不完備的情況下急忙發文譴責王義川」，為「毫無高度跟專業的切割」，性平部發文也引發部分支持者的怒火。

    婦女新知基金會指出，若要檢視政黨對性別平等價值的態度，其中一個重要指標就是政黨對其政治人物性別歧視言行的即時回應，表示民進黨性平部是在堅信民進黨堅定支持性別平等價值的前提下直接發文，但發言人卻認為應該要經過完備程序。

    婦女新知基金會質疑，從事件發展讓人不禁好奇，民進黨回應其政治人物性別歧視言行爭議的「完備程序」到底是什麼，以及這些事情難道都須由秘書長或發言人統一回應，若秘書長與發言人不回應，性平部是否就此不能發聲，以及目前黨中央對王義川言行的回應是什麼，還有是否真的堅定支持性別平等，也質疑若持續沉默，是否代表要放棄性別平等的進步價值，還有既然棄守進步價值，是否黨名也應刪除「進步」二字。

