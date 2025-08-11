不是汽車、是武器！ 民團籲嚴防比亞迪電動車「木馬屠城」

多個台派社團今日召開聯合記者會，質疑比亞迪不只是汽車，可能成為中國滲透台灣社會的「移動式監控器」，更是巨型的「特洛伊木馬」。（記者陳鈺馥攝）

2025/08/11 11:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國電動車龍頭比亞迪（BYD）透過代理商太古汽車夜宴立法院高層。多個台派社團今日召開聯合記者會，質疑比亞迪不只是汽車，可能成為中國滲透台灣社會的「移動式監控器」，更是巨型的「特洛伊木馬」，中國可以遠端操控，癱瘓台灣的城市交通，政府應嚴防中資「洗產地」來台。

台灣社社長翁銘章表示，比亞迪電動車企圖繞道泰國進口台灣，你以為只是普通汽車，民眾在車上所有行動、對話，都會傳到幾千公里之外的中國伺服器，那邊有一群人會進行分析，嚴重危害個人隱私，也會造成商業機密外洩。

請繼續往下閱讀...

翁銘章說，比亞迪電動車會被遠端啟動，這些不是科幻小說，而是真實發生的，能允許這種事在台灣發生嗎？這已經是國安及資安問題。他強調，台派社團提出三大訴求，一、應建立產地實質審查制度，防止洗產地成為中資後門。二、啟動跨部會資安與國安風險評估，建立中資汽車黑名單。三、全面清查中資企業對政界的宴請與遊說紀錄。

台灣北社社長羅浚晅指出，立法院高層的幕僚跟比亞迪車商餐敘，未來中國電動車可能進口台灣，以後就是滿路的「特洛伊木馬」，買汽車還送監控。連台灣的第五縱隊出去，中國直接可以遠端監控他們的任務，不只是監控善良的台灣老百姓。

羅浚晅痛批，比亞迪要用洗產地方式從泰國洗到台灣，政府絕不能縱容這種情況。如果台灣成為破口的話，以後與美國的經貿談判要如何立足，不是泰國做的或泰國組裝就是泰國製，國安單位必須硬起來，嚴格防堵中國電動車「洗產地」來台。

民進黨立委張雅琳質疑，這是一件非常嚴重的事，國家安全會產生非常大破口。比亞迪電動車自燃事件層出不窮，依法中國車不能進口台灣，但比亞迪繞道泰國「洗產地」，立法院不能替比亞迪開後門，如果沒有擋住，各家廠商可能比照辦理。

張雅琳示警，中國能夠遠端掌控電動車，在關鍵時刻數千、數萬輛可能同時癱瘓台灣城市交通，對國家安全造成威脅。比亞迪不是一般民間車廠，同時有生產軍用電池和車輛，與中國的軍工集團有實質合作紀錄，與解放軍供應鏈密不可分，輸出不是單純汽車，而是能被遙控操控的載具。行政部門對於「假外資、真中資」的繞道行為，必須嚴加防堵，不然台灣將會付出代價。

台灣教授協會副理事長陳月妙批評，比亞迪電動車是「巨型特洛伊木馬」，一旦幾萬輛電動車輸入後，中國隨時可監控台灣。尤其中國是境外敵對勢力，第五縱隊只要1人開一台，解放軍還未登島，台灣就會走入毀滅的地步，絕對不能讓比亞迪進口。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法