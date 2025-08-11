台灣民意基金會民調：6成1反對大罷免 挺罷方1月銳減200萬人

台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照）

2025/08/11 11:29

〔記者陳昀／台北報導〕823第二波罷免倒數十二天，台灣民意基金會今公布最新民調顯示，61%民眾不贊成大罷免，挺罷免32%，與上月相比，雙方差距擴大到3成，經換算反罷增加逾260萬人、挺罷則銳減近200萬人。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，這無疑是726第一波大罷免大槓龜，為國人的政治態度帶來的戲劇性轉變。

針對「一般說來，您贊不贊成大罷免（罷免所有現任國民黨籍立委）？」民調顯示，全國有16.9%非常贊成、14.8%還算贊成，24%不太贊成、37.4%一點也不贊成，另有5.4%沒意見、1.5%不知道或拒答，贊成比例為32%、反對61%，反對比贊成多出29.7個百分比。

民調顯示，若聚焦在7個立委罷免區（台中市、新北市、南投市、新竹縣），有16.7%非常贊成，11.7%還算贊成，27.8%不太贊成，38.2%一點也不贊成，4.3%沒意見，1.3%不知道，贊成比例降至28%，反對比例則高達66%，差距擴大至37.6個百分點，顯示罷免區對大罷免的反對聲浪比全國性更為明顯。

回到全國性角度，與上月相比，贊成大罷免的比例遽減10個百分點，不贊成比例則上升13.4個百分點，雙方差距擴大到30%，為上月的五倍。以台灣每一個百分點約19.5萬人計算，726大罷免結果出爐後，贊成大罷免的人減少近200萬人，不贊成罷免的人則增加逾260萬人，國人的政治態度出現戲劇性的轉變。

游盈隆分析，數據反映出「726大罷免大槓龜」的政治後果，讓反對大罷免的主流民意更加穩固，雙方實力差距擴大，整體對抗張力明顯減弱。他認為，隨著時間推移，贊成大罷免的人會逐日減少，反對者會與日俱增；因為理性力量的抬頭，大罷免終將證實只是一個情緒多於理智的莽撞政治行動，但社會卻為此付出難以估計的成本與代價。

此次調查由游盈隆負責問卷設計、報告撰寫與政治意涵解析，並由山水民意研究公司執行電話訪談、資料清理與統計分析，訪問期間是2025年8月4-6日，共3天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1079人，市話757人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

台灣民意基金會最新民調顯示，與上月相比，挺罷免與反罷免的差距已擴大到3成。（圖擷取自台灣民意基金會報告）

