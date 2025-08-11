為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    吳思瑤：台灣應善用關鍵戰略地位 爭取最好關稅條件

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨攝）

    2025/08/11 11:24

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對「華盛頓郵報」報導，指美國總統川普藉關稅強化國安，敦促中國周邊國家與美建立更緊密國防關係，以遏制中國戰略影響力。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今表示，台灣要善用身處第一島鏈重要戰略樞紐的地位、強化扮演在印太地區的和平貢獻、和平防衛的關鍵位置和關鍵力量，以爭取我方最好的關稅條件。

    吳思瑤指出，「華盛頓郵報」提到，川普極有可能利用這一次與各國談判關稅的機會，同時強化美國國安利益。就台美經貿、國安關係而言，台灣如何在這樣的態勢之下，掌握對我方最有利的位置，應善用台灣位處第一島鏈重要的戰略樞紐地位，並強化扮演在印太地區的和平貢獻、和平防衛的關鍵位置和關鍵力量。

    吳思瑤說，善用美國也須台灣作為印太地區安全協防的第一線，乃至於經貿面一起深化台美合作，對於半導體產業供應鏈能夠互利互惠，所以「國安+經貿」或「經貿+國安」，台灣都應當掌握這個趨勢，扮演最重要的核心地位，也爭取對我方最好的條件。相信政府對此有進行沙盤推演，在做各項因應和必要的作為。

