為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    顏清標父親告別式 立法院長韓國瑜擔任點主官

    顏清標父親顏懷告別式，由立法院長韓國瑜擔任點主官。（記者歐素美攝）

    顏清標父親顏懷告別式，由立法院長韓國瑜擔任點主官。（記者歐素美攝）

    2025/08/11 11:58

    〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮董事長顏清標的父親顏懷於今年7月16日仙逝，享壽92歲，今天在沙鹿舊宅舉行告別式，現場冠蓋雲集，立法院院長韓國瑜及台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等藍營縣市長皆到場悼唁，韓國瑜並擔任點主官。

    告別式由立法院長韓國瑜及陳永康上將，代表文武雙全為喪家點主，立法院副院長江啟臣則為顏老先生做生平介紹。

    立法院國民黨黨團總召傅崐萁帶領葉元之等國民黨立委上香；農糧署、外交部及台中市政府等各單位也都到場奠祭。

    顏清標致詞感謝前來悼唁的親朋好友及縣市長、正副議長及議員，還有來自海內外的各宮廟等。

    他表示，感謝的話很多，說不完。父親從小教導他會不會讀書不重要，但是要有禮貌。父親常教導他們做人要有「量」，所以以前家裡開雜貨店都不怕人家吃，父親去世雖然很想哭，但五代同堂，父親是很有福氣的人。顏清標說到一度哽咽。

    顏清標收拾心情後說，相信父親在天之靈會保佑大家身體健康、鴻圖大展。並強調「謝天謝地謝有好老爸」。

    「點主」儀式是喪禮中相當重要的一個環節。 「點主」的「主」是指「神主牌」，又稱「魂帛」，也就是往生者的靈牌。點主儀式就是「幫神主牌開光」，要將往生者的三魂其中一魂引導進入神主牌，而在神主牌上先寫「神王」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播