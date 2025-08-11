顏清標父親告別式 立法院長韓國瑜擔任點主官

顏清標父親顏懷告別式，由立法院長韓國瑜擔任點主官。（記者歐素美攝）

2025/08/11 11:58

〔記者歐素美／台中報導〕大甲鎮瀾宮董事長顏清標的父親顏懷於今年7月16日仙逝，享壽92歲，今天在沙鹿舊宅舉行告別式，現場冠蓋雲集，立法院院長韓國瑜及台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安等藍營縣市長皆到場悼唁，韓國瑜並擔任點主官。

告別式由立法院長韓國瑜及陳永康上將，代表文武雙全為喪家點主，立法院副院長江啟臣則為顏老先生做生平介紹。

請繼續往下閱讀...

立法院國民黨黨團總召傅崐萁帶領葉元之等國民黨立委上香；農糧署、外交部及台中市政府等各單位也都到場奠祭。

顏清標致詞感謝前來悼唁的親朋好友及縣市長、正副議長及議員，還有來自海內外的各宮廟等。

他表示，感謝的話很多，說不完。父親從小教導他會不會讀書不重要，但是要有禮貌。父親常教導他們做人要有「量」，所以以前家裡開雜貨店都不怕人家吃，父親去世雖然很想哭，但五代同堂，父親是很有福氣的人。顏清標說到一度哽咽。

顏清標收拾心情後說，相信父親在天之靈會保佑大家身體健康、鴻圖大展。並強調「謝天謝地謝有好老爸」。

「點主」儀式是喪禮中相當重要的一個環節。 「點主」的「主」是指「神主牌」，又稱「魂帛」，也就是往生者的靈牌。點主儀式就是「幫神主牌開光」，要將往生者的三魂其中一魂引導進入神主牌，而在神主牌上先寫「神王」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法