黃國昌表態選新北市長！ 再向藍營喊「這3縣市」都能談

2025/08/11 11:04

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席黃國昌昨在黨代表大會拍板維持黨內「2年條款」，亦即他與張啓楷、陳昭姿、麥玉珍、黃珊珊、林國成、林憶君等七位立委將於明年一月底卸任立委職務。黃國昌今日受訪時公開表態劍指2026新北市長選舉，並向國民黨喊話盼能在野共推一個最強候選人。

黃國昌上午接受名嘴朱凱翔訪問時表示，民眾黨接下來的目標是拿到行政權，第一個著眼的就是2026年縣市長選舉。面對朱凱翔追問，是今天宣布參選新北市長嗎？黃回應，他會讓自己成為一個最好的選擇，並投入這場選舉。

「我一直保留很好的善意空間！」黃強調，如果新北有3組人馬下去選風險非常高，就算民進黨搞得再爛，拿下35至40%的選票仍有可能會贏，另外2個人都拿30多%，是很簡單的數學，所以他一直保持善意與誠意，在野共推一個最強的候選人，自己從來沒有排斥過這件事情。

黃國昌補充，縣市長選舉的決策必定要符合這兩大重要原則，包含2028年總統大選拉下賴清德、沒有贏的把握不會選，而明年後他的首要目標就是跑遍新北29區。

「民眾黨不能死守立法院那幾席的立委，要到台灣各地開枝散葉，」黃國昌說，民眾黨立委張啓楷是個人才，他可以選嘉義或彰化，宜蘭黨部主委陳琬惠也都可以和國民黨談。

