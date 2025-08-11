為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    控協和電廠土壤嚴重污染 民團籲基市府依法暫停開發

    針對台電協和四接開發案，守護外木山行動小組等公民團體今共同舉行記者會，指協和電廠內土壤污染超標，市府應依土污法公告為控制場域，開發也必須暫停。（記者謝君臨攝）

    針對台電協和四接開發案，守護外木山行動小組等公民團體今共同舉行記者會，指協和電廠內土壤污染超標，市府應依土污法公告為控制場域，開發也必須暫停。（記者謝君臨攝）

    2025/08/11 11:32

    〔記者謝君臨／台北報導〕針對台電協和四接開發案，守護外木山行動小組等公民團體今共同舉行記者會，指接獲台電內部吹哨者爆料，基隆市政府針對協和電廠土壤污染案件的調查結果已經出爐，其明確顯示土壤污染超標情形，市府將依土污法公告為控制場域，開發也必須暫停。民團呼籲市府依法行政，切勿縮小控制場址點位。

    守護外木山行動小組召集人王醒之表示，他們得到台電內部爆料者新的資料，特別在市府公告前開記者會，要嚴正提醒環境部、基市府依法行政。他說，協和四接案土壤污染嚴重超標，環境部、環評會視而不見仍在今年初粗暴通過本案。

    王醒之指出，基市府6月12日進場採樣土壤與地下水污染9個點位的結果已於7月中旬出爐，其中2點次的鎳金屬污染分別超標8倍、1.8倍、1點次的總石油碳氫化合物甚至超標42.4倍。基市府應依土污法規定公告為「土壤污染控制場址」，且該場址應「禁止土地利用行為，並得限制人員進入。」

    王醒之說，根據吹哨者提供的資料，足見過去多年來的污染仍持續發生中，呼籲台電承認與贖罪，不應窮盡行政手段遮掩或試圖施壓基市府限制、變造管制公告的範圍。他也向環境部喊話，一旦公告土壤管制區，所有開發行為都一律禁止。

    基隆野鳥學會理事長鄭暐表示，呼籲基市府依法行政，立即公告協和電廠污染控制場址，切勿配合開發單位縮小控制場址，並全面公開調查資料及污染範圍。

    台灣蠻野心足生態協會常務理事、律師陳憲政也呼籲，台電應對於協和電廠全區全部重新調查，以了解已遭污染的地方，而環境部、基市府應依據土污法規定，要求台電應完成已受污染土地的整治。

