監委公務車爭議 黃國昌麾下「4金釵」赴監院籲公布調查報告

民眾黨立委黃國昌新北地方主任陳語倢（右起）、陳怡君、周曉芸、林子宇等人，今在監察院外召開記者會。（記者方賓照攝）

2025/08/11 10:55

〔記者林哲遠／台北報導〕監察院6月爆發數名監委濫用公務車爭議，民眾黨立委黃國昌新北地方主任周曉芸、陳語倢、陳怡君、林子宇等人今日赴監察院召開記者會批評，監院先前宣稱要立即展開調查，拖了2個多月卻無果，要求監院立刻公布調查結果，該彈劾就彈劾，也呼籲北檢別再睡，拿出偵辦在野黨的力道，徹查到底、不要縱放。

黃國昌中和永和區主任陳怡君指出，監察院原本的工作應是國家的防腐劑，用彈劾、糾正的權力監督行政機關的違法濫權，避免國家權力內部腐化；民進黨執政多年下來，監察院只打蒼蠅、不敢打老虎，連陳宗彥這種荒淫貪官都不敢彈劾，徹底淪為民進黨的東廠院、遮醜院。

陳續指，監察院秘書長、蘇麗瓊、林郁容、王榮璋監委都涉違法濫用公務車，先前宣稱要立即調查的監察院，繼續包庇自家人，拖了2個多月，不要說處分，連調查了什麼都不知道，對於自家人如此呵護備至，真的是讓人嘆為觀止。

黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸提及，今年因為在野黨嚴格監督中央政府總預算，監察院曾出來哭窮說，連衛生紙都買不起，前秘書長李俊俋還在監察院談話會說，「柴米油鹽樣樣少，監院風骨不打折」。

「監察院的風骨不是打折而已，根本是打到骨折！」周曉芸批評，監院秘書長、監察委員把公務車當自己家的車在用，辦理跟公務一點關係都沒有的私事，不僅浪費人民辛苦的納稅錢，更已經觸犯「貪污治罪條例」、「刑法」等罪，過去也不乏公務員違法濫用公務車被判刑的前例。

周曉芸直言，她對於監察院自己查自己能查出什麼，一點信心也沒有。對於監察院系統性的涉違法濫用公務車，周曉芸表示，今年6月法務部長鄭銘謙說，「北檢已經立案調查。」請問過了2個多月，最會查貪污的北檢睡醒了嗎？不要遇到在野黨，就傾全力追殺，遇到綠營的貪腐，能包庇就包庇、能護航就護航。

周曉芸要求，監察院立刻公布調查結果，該彈劾就彈劾，也要呼籲北檢別再睡，拿出偵辦在野黨的力道，徹查到底、不要縱放。

