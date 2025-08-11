中配李貞秀接不分區恐卡關國籍法 劉世芳：民選公職不允許效忠兩個國家

內政部長劉世芳（中）。（圖由內政部提供）

2025/08/11 10:43

〔記者林欣漢／台北報導〕民眾黨將落實前主席柯文哲訂立的「兩年條款」，民眾黨不分區立委排名第15的中配李貞秀恐因「國籍法」問題，無法如願就任成為首位中配立委。內政部長劉世芳今（11日）受訪表示，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，所以站在中華民國政府的立場上，我們是承認中華人民共和國，民選公職必須對中華民國效忠，不允許效忠兩個國家。

李貞秀雖已取得我國身分證，但仍具有中華人民共和國國籍，內政部等單位先前多次強調，「國籍法」規定，擔任公職不能有雙重國籍，應於就職前放棄。

請繼續往下閱讀...

立法院內政委員會今日排審「行政區劃法草案」，劉世芳會前受訪時表示，按照國籍法第20條第4款規定，「中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定。」內政部會提醒立法院，依據國籍法規定在就職日一年內放棄外國國籍。

媒體詢問，中配要如何放棄國籍，中華人民共和國在憲法上是個國家嗎？對此，劉世芳說明，中配需要申請，因為中國有放棄國籍的申請程序。另按照憲法增修條文，或是歷屆總統講話部分都說得清楚，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，所以，站在中華民國政府立場上，我們是承認中華人民共和國。

劉世芳強調，中華人民共和國的法定效力文件，不管是海基會、海協會，或是兩岸之間往來，就是官方證明文件。現在台灣在有關中配參選、就職，是按照兩岸人民關係條例、國籍法，民選公職必須對中華民國效忠，不允許效忠兩個國家。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法