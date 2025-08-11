港人在台定居不必放棄護照 官員：增「長期居留」防中共滲透

官員強調，中國在香港不斷「洗人口」，從1997年每天150人，歷經27年時間到現在，已超過150萬中國人入籍香港。「港版國安法」施行後，大批港人移民海外，中國從大陸補充「專業」移民入港，香港人口已逾200萬人是中國人。（路透檔案照）

2025/08/11 09:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部預告修正「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」，未來中國人申請在台定居，須繳喪失原籍及放棄中國護照證明。關於香港人是否比照辦理？知情官員說，港澳人士申請定居，不必放棄護照，但會以新增「長期居留」規定，防堵中共滲透。

熟稔國安問題的官員受訪表示，兩岸人民關係條例第9條之1明定，台灣人民不得在大陸地區設有戶籍或領用中國護照，母法原本就有規定，修正許可辦法是完善法規。「香港澳門關係條例」無放棄護照的規定，所以港澳人士申請定居是不用放棄特區護照的。

請繼續往下閱讀...

不過，官員強調，中國在香港不斷「洗人口」，從1997年每天150人，歷經27年時間到現在，已超過150萬中國人入籍香港。加上「港版國安法」、維護國安條例施行後，嚴重限縮自由、民主及人權，大批港人對「一國兩制」失望移民海外，中國就從大陸補充「專業」移民入港，目前香港人口已逾200萬人是中國人。

官員透露，未來對於香港、澳門來台的各種人流往來，特別是要移民台灣的港澳人士，會有更多安全管理的機制，主管機關將修正「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」，目前草案已經完成，將新增「長期居留」規定，以確保國家安全，防堵中共藉港澳對台滲透。

官員說明，港澳的部分會跟國際接軌，現行港澳人士在台居留滿1年且居住335天以上，第2年就可申請定居，全世界沒有這麼寬鬆的規定，從居留到定居只需1年，等於是國安漏洞，未來會有觀察期。

據規劃，港澳人士來台居留定居制度，將改為「居留」、「長期居留」、「定居」，增設「長期居留」，類似外國人永久居留的概念，也會有國安觀察期。

官員指出，延長觀察期，兼顧社會安全和公平原則，在「長期居留」期間內，將開放申請個人工作許可及自由出入，提供更多元彈性的居留模式，讓港澳人士依照個人規劃決定是否申請定居。

他強調，反送中運動後，許多港人流亡來台居留，擔心自身權益會不會受到影響，已在台灣居留的人，政府會基於信賴保護原則，盡量不讓他們受到影響。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法