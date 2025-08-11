盧秀燕返台：台灣可擴大加強澳洲經貿交流 分散市場

台中市長盧秀燕結束訪澳行程，11日清晨搭機返抵桃園國際機場。（記者朱沛雄攝）

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台中市長盧秀燕結束訪澳行程，清晨搭機返抵桃園國際機場。她在桃園機場表示，未來台灣可以擴大加強與澳洲的經貿交流來分散市場，是一個不錯的經貿布局。至於是否參選國民黨主席？盧秀燕只回應說，眼前最重要的事情就是楊柳颱風的防颱工作。

盧秀燕今天清晨搭機自澳洲布里斯本返回桃園國際機場，她在桃機接受媒體聯訪中表示，這次出訪非常順利，包括見到該見的人、完成重要建設項目考察等，幾個預設的城市外交目的都有達成；此行也代表台中市政府宣慰在澳洲僑胞，也感謝僑胞們一路上的協助。

盧秀燕說，他們利用這次出訪了解世界各國在美國關稅方面因應情形，美國對澳洲的關稅是10%，澳洲也是南太平洋中台灣人最多的地方，未來台灣可以擴大加強與澳洲的經貿交流來分散市場，是一個不錯的經貿布局。

至於是否參選國民黨主席？盧秀燕沒有正面回答，只回應說，眼前最重要的事情就是防颱，楊柳颱風本身非常強勁，而且目前方向是對著台灣，未來這一週最重要的工作就是加強楊柳颱風的防颱應變工作。

