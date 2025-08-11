小草嗆公布收入！四叉貓曬圖反擊：全台第一個收抖內開發票的網美

2025/08/11 00:59

網紅「四叉貓」劉宇。（資料照）

四叉貓YT後台收益數據。（翻攝臉書「四叉貓。劉宇（滾動）」）

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨週日（10日）舉辦6週年黨慶活動，近日發現前主席柯文哲去年選完總統後，政治獻金專戶6000多萬餘款被現任主席黃國昌花到剩約2800萬的網紅「四叉貓」劉宇，白營黨慶這天又揶揄這件事。有小草相當不爽，批四叉貓「有嘴說別人，沒嘴說自己」，要求四叉貓先公布自己財務資料，四叉貓看到留言後，相當阿莎力地公開自己YT頻道過去一年的預估收益，還不忘狠酸「柯文哲的帳本連我的車尾燈都看不到好嘛！」

除京華城弊案，柯文哲也因涉政治獻金假帳案遭羈押，四叉貓本月5日在臉書發文紀念「柯文哲查帳一週年」，「去年的今天，我開始查柯文哲政治獻金帳本，導致大查帳時代的開啟，大家開心的查帳直到柯文哲被抓去關，然後過了整整一年，整個台灣民眾黨包括黃國昌主席，至今還沒有出來給社會大眾一個交代。民眾黨查帳小組開了兩次記者會就消失了，說好的會重新驗證把帳弄好也當作沒這回事，只知道柯文哲政治獻金專戶辛苦存下的6000萬結餘款，被黃國昌接手花到剩下2800萬元……」

民眾黨6週年黨慶這天，四叉貓又在臉書PO出自己製作的「柯文哲總統大選政治獻金專戶餘額趨勢圖」，「柯文哲總統大選結束後，競選專戶餘額有6034萬2849元，去年底（2024/12/31）結算時，只剩下2800萬857元，我很無聊把帳冊裡的2024年份收支做成折線圖，並且使用Excel的預估趨勢線功能，按照這個揮霍速率，今年七月份柯文哲專戶的錢就花光啦！」

他接著說：「更何況這些柯文哲專戶裡的錢有違法，監察院還要罰款374萬元+沒收5579萬3888元，等於幾乎全部都要繳給監察院耶！黃國昌主席選擇優先使用柯文哲的政治獻金專戶，明明有政黨補助款帳戶每年1.5億可以用……將來阿北被放出來沒錢繳怎麼辦？ 」

隨後四叉貓又分享一則小草的留言，該名小草似乎相當不滿四叉貓「關心」政治獻金餘額，放話「你公布去年跟今年的個人收入，我就抖內！加上線下的通告跟出場費，大家才知道怎麼經營這個事業，很簡單吧？」四叉貓馬上在該則留言底下貼出個人YT頻道過去一年的預估收益表，「可以啊，我先免費公布一個，這是我YT頻道的後台數據（應該沒有網紅會公布這個給別人看吧），最近365天的收益如下。你先抖了我再繼續公布，我的收入都有請會計師報帳開發票，根本不怕公布好嘛！」

四叉貓無奈表示：「台灣有陽光法案，所以政治人物的財產跟政治獻金必須公開透明，每年公布在監察院網站供人查閱檢視監督，任何一個平民百姓都能監督政治人物的金流和帳本。但只要我監督到民眾黨和柯文哲時，小草就會跳出來喊『你要不要先公布你的收入有多少！』，要求一個平民跟政治人物相同的透明標準是不是搞錯了些什麼？」

他忍不住狠酸：「不過我沒差啦，我所有的收入都有有合法報稅，還有委託會計師幫我做帳，更是台灣第一個收抖內會開發票的網美，柯文哲的帳本連我的車尾燈都看不到好嘛！不去檢討亂做帳的政治人物，反而檢討我這種誠實報稅的小老百姓，我就看這隻小草待會有沒有抖內給我！」

