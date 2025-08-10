「桃園設計庫」提供資源利用及媒合成效不佳 審計處點名改善

桃園設計庫培育在地青年設計師及創業團隊，桃園市審計處點名其輔導團隊提供資源、媒合成效有待改進。（桃市青年局提供）

2025/08/10 22:33

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局扶植在地青年設計師與創業團隊發展，自2021年起在中壢新明公有零售市場6樓建置「桃園設計庫」，提供創意工作者優質的工作空間與場地，並開設多元創業輔導與培力課程，不過，審計部桃園市審計處在最新審核報告指出，桃園設計庫部分進駐團隊未能有效利用設計庫提供資源，設計需求媒合成效不佳。

對此，青年局長侯佳齡今（10）日表示，青年局今年度全面盤點與對實際成長需求團隊進行深度訪談，主動導入專業輔導機制，除保留桃園設計庫原有30位專業顧問，更增聘3位顧問與4位實務業師，實施定期追蹤輔導機制，目前媒合機構、企業合作案漸具成效。像是進駐團隊堯舜設計公司，透過輔導與台灣海報設計協會合作可爾必思創作競賽徵件作品網站設置案、與藍本設計顧問公司合作TTS金星獎競賽網站改版及維護等案件，共媒合資金已超過82萬元。

請繼續往下閱讀...

桃園市審計處表示，青年局去年度以610萬元委外辦理桃園設計庫基地營運暨培育計畫，輔導進駐團隊發想凝聚方案，全年招募25組進駐團隊，僅有10組團隊按季進行顧問輔導，部分進駐團隊未能有效利用設計庫所提供的顧問資源，建議青年事務局可整合內外部資源，提升輔導效益，並強化與團隊間的溝通橋梁，以激發團隊成長動力與合作契機，進而達成政策推動的預期成效。

侯佳齡提到，桃園設計庫積極透過多元專業顧問及業師的協助，推動跨專業領域整合策略，協助進駐團隊與產業界、結合官方資源單位及在地團體，建立實質合作關係，讓設計團隊順利銜接市場需求，提升創業成功率，帶動青年設計產業發展，且透過實體展演與數位推廣並行，讓設計不只是商品，而是桃園不可錯過的青年創意核心據點。

桃園設計庫培育在地青年設計師及創業團隊，桃園市審計處點名其輔導團隊提供資源、媒合成效有待改進。（桃市青年局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法