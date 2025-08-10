主張反核遭洗版攻擊 呂捷：嘿~下預算了！

補教名師呂捷。（資料照）

2025/08/10 23:56

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主推的「核三延役公投」將於本月23日與第二梯次國民黨7件罷免案一起投票，主張反核的補教名師呂捷10日表示，最近發現正方開始「下預算」帶風向攻擊他，「為了證明我不怕，我只好跟你死磕到底了！」

核三公投將登場，正反方近日掀起激烈論戰。正方認為核三廠需要重啟的理由包括供電穩定、較天然氣和部分綠能便宜、強化台灣能源供應韌性等；反方則指老舊核電重啟成本太高且核廢無解、核三所在位置不僅地質條件差還有設備老化問題、核電在軍事衝突中恐成首要攻擊目標。

而反對核能的呂捷，10日在臉書發文，「下預算了！而且是下在新興的社群媒體Threads。一瞬間突然湧入一堆帳號洗版，邏輯幾乎都一樣，『笑死，歷史老師懂核能喔？』、『公審網友』、『拿了多少錢？』、『側翼』！然後再PO到PTT繼續洗！老話一句，『他們的目的就是要你怕，一旦恐懼有用，以後所有人都會恐嚇你！』。」

呂捷表示，「他們為什麼要動用網軍帶風向打你？因為他們會怕，為了證明我不怕，我只好跟你死磕到底了，畢竟我的流量不用錢！」

