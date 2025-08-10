藍委譏賴清德送水工班如「奈良餵鹿」 背後攻擊鏈現形

總統賴清德昨天到台南佳里等處關心修復民宅狀況，送飲料給工班的畫面，卻被藍委譏諷為「餵鹿」。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德昨天視察雲嘉南災後重建復原前進指揮所，並到台南佳里等處關心修復民宅狀況，未料國民黨立委林沛祥竟以總統遞飲料給工班的畫面截圖，訕笑說是「奈良餵鹿」。據透露，近期賴總統常被截取一句話、一張圖，從特定粉專被轉成新聞、政論攻擊，抖音平台也有很多「反串」帳號不斷散播假訊息短片，不難看出有心人士及境外勢力有意持續醜化賴的形象，削弱民眾對執政團隊的信心。

據指出，近期常見賴總統行程中的一句話、一張圖，從特定粉專變成新聞，在政論上被擴大攻擊，抖音平台也出現諸多「反串」帳號偽裝成台派，並附上總統府信箱連結，散播「似是而非」的假訊息短片。據悉，林沛祥的「奈良餵鹿」說，疑似也源自於一名記者的匿名政論粉專，先將賴總統送飲料慰勞工班的截圖譏諷為「餵食秀」。

據透露，網路近期也流傳一段賴清德跳舞的影片，並以中國口音的旁白，造謠稱南部發生風災時，賴總統還在跳舞慶祝，實則是挪用2023年7月「信賴台灣姐妹會」活動的舊畫面，不難看出有心人士及境外勢力持續透過醜化賴清德形象，削弱民眾對執政團隊信心的意圖相當明顯。

針對立委林沛祥在政論節目上評論賴總統遞飲料給工人像是「奈良餵鹿」，民進黨台南立委林俊憲還原現場說，賴總統是到現場視察關心兩處民宅修復狀況，準備運動飲料慰問。結束勘查行程後，賴總統還步行到案場周邊，將運動飲料發給沿路民眾及周邊案場的工班師傅，關心災民，同時感謝工程團隊假日趕工。

林俊憲強調，此次中南部遭颱風重創，又面臨接二連三致災性西南氣流，面對災情，團結一致全力度過難關才是首要之務，評論時政須以事實為根本，政治口水無助災後復原，不該拿災情進行政治消費，林沛祥不來幫忙還噴口水，民眾會看在眼裡。

