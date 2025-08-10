為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    賴瑞隆爭取高雄市長提名 名嘴王瑞德12度南下力挺

    資深媒體人王瑞德（左站立者）12度南下力挺賴瑞隆（右站立者）。（記者葛祐豪翻攝）

    2025/08/10 20:52

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕爭取民進黨2026高雄市長初選出線的立委賴瑞隆，今（10日）舉辦楠梓之友會活動，資深媒體人王瑞德更是12度南下力挺，現場超過500位鄉親出席支持。

    王瑞德致詞說，自己12度南下高雄，累積高鐵車程超過1萬公里，就是為了支持優秀的人才。他深刻感受賴瑞隆在推動黃色小鴨、五月天演唱會等活動上的用心，讓高雄成為國際注目的城市品牌。

    王瑞德強調，高雄唯一支持並推薦的市長人選就是賴瑞隆，因為優秀的人才必須在最適合的位置，才能為高雄人全力打拚。活動結束後，王瑞德、市議員黃文志也陪同賴瑞隆前往楠梓德民黃昏市場掃街。

    今天包括立委李柏毅、黃文志、大高雄里長聯誼總會總主席張宇讚、楠梓區里長聯誼會曾讚義等人皆到場力挺賴瑞隆。

    李柏毅稱讚賴瑞隆在政治上展現堅定與決心，是一位有堅持並能延續陳其邁市長政績的人，從演唱會經濟到黃色小鴨活動，皆展現推動城市行銷及治理的能力。

    賴瑞隆則強調，自己從市府新聞局長、海洋局長，到連續18會期獲公督盟評鑑優秀立委，始終堅持把建設與發展帶進高雄。9年多來成功爭取超過6000億元的重大建設，包括國道7號1357億元、捷運黃線2348億元、高雄國際機場新航廈880億元、大林蒲遷村800億元等。

    賴瑞隆表示，將持續推動台積電2奈米第六座廠、1奈米廠落地北高雄，與楠梓科學園區、捷運紫線建設，及中油實質南遷與產業轉型，加速高雄半導體S產業廊帶成形。

    王瑞德（左）陪同賴瑞隆（中）前往楠梓德民黃昏市場掃街。（記者葛祐豪翻攝）

