民眾黨6週年黨慶 黃國昌台上這句話讓陳佩琪哭了

民眾黨主席黃國昌台上一席話，讓陳佩琪在台下聽得哭了。（記者塗建榮攝）

2025/08/10 20:02

〔記者李容萍／桃園報導〕民眾黨今（10）日下午在桃園會展中心舉辦「勇敢─台灣民眾黨創黨6週年」大會，對於前主席柯文哲缺席黨慶大會，民眾黨主席黃國昌台上感性說出「我們相約明年7週年時候，一定會帶著民眾黨前主席柯文哲回來，跟大家一起歡度7週年活動，請記得今天的約定！」柯文哲妻子陳佩琪在台下聽到黃國昌這番話，眼睛泛著淚光起立轉身向場內所有人致意，現場響起如雷掌聲。

黃國昌表示，今年民眾黨黨慶6週年主軸「勇敢」，「勇敢是我們過去這一年大家共同心聲，勇敢也是我們秉持著柯文哲的信念，面對心愛土地，我們永遠的堅持」，過去一年，民眾黨歷經無數風雨，但柯文哲的精神，持續激勵著民眾黨，面對外力打擊沒有倒下，不僅沒有讓這隊伍打散，也沒有讓這個大家庭失離，反而隊伍走得越來越堅定、堅強，未來將以相同的精神繼續前進。

會中，由黃國昌、陳佩琪與黨公職共同揭幕，齊力讓沙漏瓶中代表「黑箱、黑手、髒空氣」的黑球落下，象徵還給台灣乾淨的天空，也代表民眾黨致力要讓台灣的未來充滿明亮與希望。

黃國昌舉柯文哲為例，一個人面對艱難時永遠都不會放棄，這也永遠在黨公職心中，他常在想，主席在3坪大小的窄小空間中，是用什麼心情面對執政者對自己的追殺，是用什麼心情來承受目前遭遇的苦難。相信柯文哲告訴大家的，是人生最困難的不是面對挫折打擊，而是面對這些時候沒有失去對人、事的熱情，正是這樣的胸懷跟氣度，讓這個人（指柯文哲）從2014年勇敢地推倒藍綠高牆到2025年今天，其精神依然走在最前面，率領民眾黨持續前進。

黃國昌表示，過去這段期間，雖然無法跟柯文哲交談，但從柯的身影、在法庭中鏗鏘有力的發言，讓他們看到柯面對執政者打壓展現的勇氣及對公平正義的堅持；除主席外，也有個非常堅強的身影，「真的很像阿北」，他記得柯離開中央黨部那天，大家列隊哭紅雙眼送柯離開，柯用微笑擁抱著每個人，這樣的勇氣跟溫暖，一直陪在柯最重要的人生伴侶，這段時間，「佩琪醫師展現的勇氣跟溫暖」，帶給民眾黨的支持者、小草堅定、堅持力量，「一起幫佩琪加油」，給她最溫暖掌聲。

黃國昌強調，未來，民眾黨將繼續用最勇敢的心情、最堅定的步伐，秉持著柯文哲創黨的精神與價值，繼續一步步向前走，幫台灣這片土地，打造出一條新的道路，「勇敢向前、台灣團結」！

黃國昌感性說出「我們相約明年7週年時候，一定會帶著民眾黨前主席柯文哲回來」的約定。（記者塗建榮攝）

民眾黨主席黃國昌（前左3）、陳佩琪（前右4）與黨公職齊力讓沙漏瓶中代表「黑箱、黑手、髒空氣」的黑球落下，象徵著還給台灣乾淨的天空。（記者塗建榮攝）

民眾黨支持者熱情參與「勇敢─台灣民眾黨創黨6週年」大會。（記者陳逸寬攝）

民眾黨黨慶現場設有「823核三延役公投」互動區。（記者陳逸寬攝）

