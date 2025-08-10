槓上民進黨性平部主任！李正皓翻她過往「厭男」言論 要求道歉下台！

李正皓開槓民進黨性平部主任李晏榕。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委王義川近日在政論節目和主持人李正皓調侃台中市長盧秀燕「完妝勘災」，還特別提到盧用一瓶要價2400元的粉底液，被外界認為是以嘲諷語氣評論女性外貌，引發爭議，民進黨性平部也出面說重話，稱「我們不要厭女的台派」。對此，李正皓今（10日）晚跳出來槓上民進黨性平部主任李晏榕，翻出其過往言論指控她「厭男」，表示自己將具名檢舉，要求李晏榕道歉下台，怒嗆「台派不要厭男的性平部主任」！

日前中南部連日強降雨，多地出現災情，王義川上李正皓所主持的節目《新台派上線》時，揶揄起盧秀燕勘災時完妝上陣，質疑是在作秀，還一度調侃盧使用「2400元粉底液」，脫口直男發言「不知道是在貴什麼的」，引發輿論熱議，藍白陣營抨擊王義川和李正皓不尊重女性，連民進黨性平部也在7日透過官方臉書譴責，甚至說重話「我們不要厭女的台派」！

對此，不少台派學者、名嘴聲援王義川，兼任民進黨中執委的新北市議員卓冠廷、立委林楚茵等人也為王義川抱不平，卓冠廷更直指性平部未經完整程序調查，也未給予王義川說明機會，就急忙發文譴責並扣上「厭女台派」的帽子，這種未審先判的態度令黨公職心寒，他絕不支持這種毫無高度跟專業的切割。

而李正皓今晚開直播重申，他和王義川在節目上的言論只是在批評政治人物作秀，並沒有在評論女性外貌甚至是羞辱女性，今天如果是一位男性政治人物穿西裝打領帶到災區，他們照樣調侃揶揄。他表示，自己原本打算隱忍，但輾轉難眠數天後決定開槓民進黨性平部，因為他實在無法忍受性平部在沒有展開調查、請王義川說明狀況等前提下就扣「厭女台派」的帽子，根本是在毀人政治前途。

他說，如果民進黨性平部有確實開展調查程序，指出王義川的言論有哪個地方「厭女」、「對女性不尊重」，那他沒話說，但現在讓他不爽的點在於，性平部根本沒有做到這些事，逕自發文扣人帽子，而且多數台派都認為王義川當天的發言無涉厭女情節。

李正皓在直播中直接點名民進黨性平部主任李晏榕，翻出2023年11月30日的一段記者會影片，時值總統暨立委大選選戰，為了增加民進黨不分區政黨票，李正皓、卓冠廷等人發起「搶救王義川活動」，當時民進黨舉辦女性不分區立委候選人聯合記者會「選好的人，走好的路」，不分區名單中的「通靈少女」劉柏君（別名索非亞）發言完，主持人李晏榕脫口說「男生搶救王義川，女生搶救劉柏君，沒問題，我們就這麼決定了！……果然都是女生的場合就是開心！」，讓李正皓直呼「不舒服」。

李正皓指出，當時有媒體報導，該記者會上的男性聽到李晏榕說的話後面面相覷，私下抱怨「現在是要我走嗎？」，還有人抱怨李晏榕的發言很幼稚，明明現場有男性工作人員、男記者，但那句話讓人感覺就像小學生在嚷嚷著「男生、女生要分開」、「愛搞小圈圈」。李正皓質問，「說什麼『都是女生的場合就是開心』，有男生妳就不開心是不是？這不是性別歧視嗎？這不是厭男嗎？」

李正皓還貼出今年4月14日民進黨性平部的貼文，該貼文提到電影《國有器官》的內容和當時受到台灣社會熱議的「嬰兒腎器官移植案例」，當時性平部下標「被消失的女嬰……」，讓李正皓傻眼表示，「X的！男嬰不會被消失嗎？在中國確實很多女嬰被賣，因為他們重男輕女，可是也有男嬰被賣走、被綁走吧！你寫被消失的『嬰兒』會死是不是？」。除此之外，民進黨性平部前兩天父親節的PO文也被批是在對男性說教，網友紛酸「父親節檢討父親，覺得票太多是嗎？」、「過個父親節，爸爸也要被檢討了」。

李正皓氣憤地說，他將具名檢舉李晏榕，要求她道歉下台，「我們不要厭男的性平部主任！」最後李正皓直言，「性平部應該是弱勢的女性要聲援，弱勢的男性也應該要聲援，但我完全看不到民進黨的性平部有聲援弱勢的男性，我只看到滿滿的歧視男性，從性平部的貼文、裁決，從李晏榕個人的言論，我只看到滿滿的厭男症！我相信性平部裡面有非常多優秀的人，而且對性別平權有非常好的理念跟學養，可是李晏榕這個人就是有問題！」

