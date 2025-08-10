「拔羅波」新店辦小型音樂會 籲8/23罷免羅明才、迎接新人才

推動罷免新北市第十一選區國民黨立委羅明才的公民團體「拔羅波」，今天下午舉行小型音樂會，用輕鬆、活潑的演奏方式穿插公民宣講。（記者賴筱桐攝）

2025/08/10 19:19

〔記者賴筱桐／新北報導〕推動罷免新北市第十一選區國民黨立委羅明才的公民團體「拔羅波」，今天下午在新店區舉行小型音樂表演和公民肥皂箱活動，用輕鬆、活潑的演奏穿插志工短講，闡述羅明才不適任的理由，呼籲民眾8月23日出門投下同意罷免票。

音樂會邀請「板橋罷」和「松信走唱團」參與，演出〈APT〉、〈兩隻老虎〉、〈三天三夜〉、〈路邊的野花不要踩〉、〈晚安台灣〉、〈島嶼天光〉等曲目，吸引不少民眾駐足觀看。

志工表示，深坑說要興建捷運已久，但是到現在連捷運的齒輪都沒看到，政府撥下預算給地方，需要地方民代和中央民代積極推動，但羅明才只是選舉的時候在新店鬧區出現，罷團前幾天去石碇、坪林、烏來，很多民眾告訴她，從來沒看過羅明才在地方上跟民眾打招呼，看不到市井小民的需要、不關心偏遠地區居民，「我們需要這種只有選舉才會出現的立委嗎？」

志工說，雖然7月26日的罷免投票結果不符合期待，也許沒辦法把作亂的立委趕出立法院，但這不代表罷團失敗，因為國民黨動用全黨資源，比照選舉規格，跟公民團體打這場選戰，「這就是我們成功的地方」，推動地方的改變必須抓緊機會，大家還有最後一次機會，就是8月23日一定要出門投下同意罷免，「罷免羅明才、迎接新人才」。

宣講過程中有汽車駕駛人鳴按喇叭，表達反罷免意見，志工也很有風度地回應「謝謝，不同意罷免也是意見表達」，歡迎民眾上前討論，或是拿宣傳單回家看，了解罷免訴求，強調罷團是和平理性討論不適任理由，沒有要造成對立、衝突。

