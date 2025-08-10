為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「拔羅波」新店辦小型音樂會 籲8/23罷免羅明才、迎接新人才

    推動罷免新北市第十一選區國民黨立委羅明才的公民團體「拔羅波」，今天下午舉行小型音樂會，用輕鬆、活潑的演奏方式穿插公民宣講。（記者賴筱桐攝）

    推動罷免新北市第十一選區國民黨立委羅明才的公民團體「拔羅波」，今天下午舉行小型音樂會，用輕鬆、活潑的演奏方式穿插公民宣講。（記者賴筱桐攝）

    2025/08/10 19:19

    〔記者賴筱桐／新北報導〕推動罷免新北市第十一選區國民黨立委羅明才的公民團體「拔羅波」，今天下午在新店區舉行小型音樂表演和公民肥皂箱活動，用輕鬆、活潑的演奏穿插志工短講，闡述羅明才不適任的理由，呼籲民眾8月23日出門投下同意罷免票。

    音樂會邀請「板橋罷」和「松信走唱團」參與，演出〈APT〉、〈兩隻老虎〉、〈三天三夜〉、〈路邊的野花不要踩〉、〈晚安台灣〉、〈島嶼天光〉等曲目，吸引不少民眾駐足觀看。

    志工表示，深坑說要興建捷運已久，但是到現在連捷運的齒輪都沒看到，政府撥下預算給地方，需要地方民代和中央民代積極推動，但羅明才只是選舉的時候在新店鬧區出現，罷團前幾天去石碇、坪林、烏來，很多民眾告訴她，從來沒看過羅明才在地方上跟民眾打招呼，看不到市井小民的需要、不關心偏遠地區居民，「我們需要這種只有選舉才會出現的立委嗎？」

    志工說，雖然7月26日的罷免投票結果不符合期待，也許沒辦法把作亂的立委趕出立法院，但這不代表罷團失敗，因為國民黨動用全黨資源，比照選舉規格，跟公民團體打這場選戰，「這就是我們成功的地方」，推動地方的改變必須抓緊機會，大家還有最後一次機會，就是8月23日一定要出門投下同意罷免，「罷免羅明才、迎接新人才」。

    宣講過程中有汽車駕駛人鳴按喇叭，表達反罷免意見，志工也很有風度地回應「謝謝，不同意罷免也是意見表達」，歡迎民眾上前討論，或是拿宣傳單回家看，了解罷免訴求，強調罷團是和平理性討論不適任理由，沒有要造成對立、衝突。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播