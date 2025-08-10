前綠委李文忠扯服貿轟關稅談判黑箱！陳時奮列5理由痛批不倫不類

李文忠附和藍白，批評台美關稅談判「黑箱」。（資料照）

2025/08/10 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國宣布台灣對等關稅20%，在野黨批評賴政府談判黑箱，要求公開保密協議。前綠委李文忠提太陽花運動反服貿，其中一個原因「就是黑箱」，說賴政府心態不改，只會離國人越來越遠。旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）則說，服貿協議是「內容」黑箱，國民黨一手遮天；關稅談判只是「過程」黑箱，民進黨無法隱藏談判內容。

行政院日前強調，未來台美雙方談妥協議內容後，將送立法院審議，並沒有所謂「黑箱」問題。

川普政府1日宣布台灣暫時性對等關稅20%，協商繼續進行，我方盼爭取更低稅率，但這兩天爆出新對等關稅是20%疊加原有稅率，也就是「20%+N」，引發各產業擔憂，藍白也是撿到槍，加大持續抨擊賴政府談判「黑箱」，要求公開保密協議。沒想到民進黨籍前立委、前退輔會主委李文忠近日也跳出來附和在野陣營的說法，跟著指責賴政府。對此，陳時奮搖頭表示，「有這種同志，民進黨不需要敵人……」。

綜合媒體報導，李文忠昨天（9日）稱，藍白砲轟賴政府對美談判「黑箱」，要求行政院赴立院專案報告，公開保密協議，但政府和民進黨團的回應是「事後一定會向立法院報告」，實在讓人聽不下去，「當年太陽花運動反服貿其中一個原因就是黑箱不是嗎？怎麼好意思？」。

對此，陳時奮今天（10日）在臉書發文，「台美關稅談判陷入膠著，在野黨指控執政黨黑箱，要求公開雙方的保密協議。為了不讓談判節外生枝，民進黨答應事後再向立法院報告。未料李文忠加入戰局，但不是挺民進黨，而是為國民黨幫腔。李文忠借古諷今，把當年的兩岸服貿協議與現今的台美關稅談判相提並論，看起來公道，實則不倫不類。」

陳時奮列出5個理由，「第一，對象不同，服貿協議的對象是企圖併吞台灣的敵對國家，關稅談判的對象則是保護台灣的友好國家。第二，目的不同，服貿協議是兩國的正式合約，目的在給對方好處，關稅談判只是兩國的討價還價，目的在向對方要好處。第三，範圍不同：服貿協議牽涉到法令的修訂，關稅談判只是行政權的行使。第四，本質不同：服貿協議是『立法』黑箱，違反民主程序，關稅談判則是『行政』黑箱，屬國際談判常態。第五，結果不同，服貿協議是『內容』黑箱，國民黨一手遮天，關稅談判只是『過程』黑箱，民進黨無法隱藏談判內容。」

陳時奮接著說：「更糟糕的是，李文忠忘了台美關稅談判還有另一方，也就是美國。事實上，美國政府正與數十個國家進行關稅談判，台灣只是其中之一。美國的關稅談判也都由行政部門負責，國會只能壁上觀。在過去四個月，我未見在野的民主黨指控執政的共和黨黑箱，更無國會議員要求行政部門公開談判進度。就算有民主黨的國會議員如此要求，共和黨也不會有像李文忠這種敵我不分的卸任政務官。」

最後他表示，「我要質問李文忠，如果民進黨離人民越來越遠，美國的共和黨豈不離人民更遠？如果民進黨讓你看不下去，那美國的共和黨豈不是讓你更看不下去？台灣正面對國際經貿變局，執政黨在前線為國人爭取最大的好處，在野黨卻在後方放冷箭。無官一身輕的李文忠不甘寂寞，竟然修理自己的政黨給敵對政黨看。有李文忠這種同志，民進黨真的不需要有敵人！」

