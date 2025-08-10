江啟臣反罷免晚會 蔡壁如：823教訓賴清德、柯文哲才能放出來

立法院副院長江啟臣今天在台中市石岡萬安宮舉辦「支持江啟臣，石岡團結晚會」，他和下雨仍坐在台下的支持者一一打招呼。（記者歐素美攝）

2025/08/10 18:16

〔記者歐素美／台中報導〕立法院副院長江啟臣今天在台中市石岡萬安宮舉辦「支持江啟臣，石岡團結晚會」反罷免，天公不作美下起雨來，支持者紛紛撐傘或穿起雨衣。民眾黨前立委蔡壁如站台時呼籲大家，823給賴清德一個教訓，柯文哲才能放出來；江啟臣則說，823大家一起投不同意罷免，一起拚經濟，民主才會更有力。

立委羅廷瑋、陳菁徽、楊瓊瓔、吳宗憲、謝龍介 、民眾黨前立委蔡壁如及基隆市長謝國樑，石岡區農會總幹事張東海、前總統府資政廖了以及市議員吳振嘉等，今天皆前往站台。

蔡壁如說，她成立反惡罷志工團，到各縣市走透透，昨搭高鐵，民眾呼籲她要發起罷免賴清德，總統做到全民憤怒，罵人民是雜質、其餘人口， 關稅蓋牌，民主進步黨已經不民主，立法院通過的法案也不辦理，固執己見，呼籲民眾823再給他一次教訓，讓他好好思考如何領導國家，並強調823之後1萬元現金一定會發；柯文哲在法庭發脾氣，因沒有任何證據證明他貪污，但司法卻將他拘留11個月，呼籲大家823給賴清德一個教訓，柯文哲才能放出來。

陳菁徽指出，核能停止後，火力發電高達9成5，民眾罹患肺癌率提高，一天到晚停電，讓小松鼠等小動物揹黑鍋，呼籲大家不同意罷免，同意公投。

謝國樑表示，現在的政府就是濫用罷免權，823最後一次罷免投票，票一定要開好，日後他們才不會胡亂罷免。美國對台關稅是20%+N，政府不關心，每天都是罷免罷免再罷免，呼籲大家823用珍貴的選票，徹底否定大罷免，尤其台中第八選區全國最關心，開出的票一定要漂亮，還江啟臣一個公道。

江啟臣感謝支持者下雨仍不離不棄，家人才會如此，他說，如果國家的領導人將大家視為家人，就不會這樣「黑白舞」，政府搞大罷免沒有做事，看大家淋雨心裡很難過，但我們要正義及真正的民主，不要一黨獨大；面對不公不義的惡罷，726人民已用選票做一個決定，但政府還是聽不懂，所以823大家要站出來，這是一場終結惡罷的戰役，要做華人民主的典範，要讓人家看得起，用選票自己做主。

民眾黨前立委蔡壁如表示，823再給賴清德一次教訓，柯文哲才能放出來。（記者歐素美攝）

國民黨立委陳菁徽等人為江啟臣站台。（記者歐素美攝）

