    政治

    上週腹瀉+失眠！高齡78歲曹興誠曝體檢結果：還有年歲可以抗共保台

    聯電創辦人曹興誠。（資料照）

    2025/08/10 19:04

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕現齡78歲的聯電創辦人曹興誠，今天（10日）透露自己上週五（8日）去做了體檢、照腸胃鏡，前一天腹瀉且失眠一整晚，所幸檢查結果身體無礙，「應該還有相當年歲可以投入抗共保台」。

    曹興誠今天下午在臉書發文，「上週五過了算是『跌宕起伏』的一天。早上去體檢，照腸胃鏡，兩項侵入式的檢查，在麻醉後不到30分鐘就做完了。我醒來的時候，以為檢查還沒開始。這樣巨大的科技進步，許多人習以為常，不知道現代人比起古人，生活有多麼舒適幸福。」

    他接著說：「周五晚上，我和辜寬敏基金會的主持人和幹部吃飯，大家討論正名制憲，檢討過去推動的困難和未來可行的途徑。吃完飯就發現我臉書的粉絲專頁被封了，幸好很多好友得知，立刻伸出援手，向臉書申訴，週六下午就恢復正常了，我要在此感謝這些好友。」

    曹興誠透露，「照腸胃鏡前一天要刻意製造腹瀉，夜裡幾乎沒睡，很傷身。有老話說，『鐵漢經不住三泡稀」、『一夜不眠，三晝不醒』，形容腹瀉和不眠的可怕。經過了幾天的折磨，現在算是恢復了元氣。檢查結果身體無礙，應該還有相當年歲可以投入抗共保台。期盼能和大家一起繼續努力，成功抗拒中共和國民黨聯合吞併台灣的圖謀，讓台灣人永遠享有民主自由，不再墜回專制極權、殘民以逞的爬蟲社會。」

    熱門推播