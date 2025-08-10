駐足「柯文哲3坪圖書館」展區 陳佩琪親筆留言：快回到我身邊

2025/08/10 17:15

陳佩琪在「柯文哲的3坪圖書館」展區親筆留言「To文哲，快回到我身邊。佩琪」的便條貼。（記者李容萍攝）

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪到場參與黨慶活動。（記者陳逸寬攝）

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（中）由柯文哲的妹妹柯美蘭（左）到場參與黨慶活動。（記者塗建榮攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕民眾黨今（10）日下午在桃園會展中心舉辦6週年黨慶活動，今年入黨的前主席柯文哲妻子陳佩琪，由柯文哲的妹妹柯美蘭陪同到場參與活動。陳佩琪駐足參觀「柯文哲的3坪圖書館」展區時，親筆寫下「To文哲，快回到我身邊。佩琪」的便條貼。

「柯文哲的3坪圖書館」展區展示柯文哲在土城看守所閱讀並註記的書籍，並設一面牆供支持者留言，陳佩琪與黨員、小草一同閱讀柯文哲所看過的書籍後受訪表示，因為1個人1個月只能送3本書，柯文哲也說不要買新的書給他，就把辦公室裡面以前沒時間看的送給他就好了，「我看他好認真喔，有時候都做筆記，除了在書上寫以外，也有另外的筆記本。」

陳佩琪提到，柯文哲喜歡看那些比較理論、有一點硬邦邦的書，所以她有時候也會送小說、比較感性的書給柯文哲，但柯文哲就可能比較沒有心得。另外還有送柯文哲《一個人老後》或跟健康有關的書，像是面臨失智的書，柯文哲就會去看這些書，也比較有感。

陳佩琪說，她印象很深刻，是去年在高雄度過很快樂的民眾黨黨慶，還在高腳椅被炎上。今年本來想好一些方法，要幫柯文哲討個公道，可惜最後沒辦法實現，但很高興民眾黨6歲了，從小兒科來看，6歲已經可以去上小學、獨立面對事情，她相信民眾黨會更茁壯成長。

民眾黨團主任陳智菡一旁也受訪說明，民眾黨希望能夠讓所有人感受，柯文哲被關在這麼狹窄的環境中，但他的心是無限的，藉由閱讀開闊想像空間、持續學習，另外柯文哲也曾在庭上說，他在裡面看書，擔心監視的人覺得他偷懶，且要把握難得時間好好進修念書。

民眾黨團主任陳智菡在「柯文哲的3坪圖書館」展區的留言。（記者李容萍攝）

民眾黨團主任陳智菡在「柯文哲的3坪圖書館」受訪。（記者陳逸寬攝）

民眾黨黨慶設置「柯文哲的3坪圖書館」展區。（記者李容萍攝）

「柯文哲的3坪圖書館」展區，左側還有柯文哲的大頭娃娃。（記者陳逸寬攝）

