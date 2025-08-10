黃國昌逕行宣告維持兩年條款！黨內人士曝內幕嘆：不給表決

民眾黨第三屆第二次全國黨代表大會，黨內人士曝黃國昌逕行宣告維持兩年條款。（記者陳逸寬攝）

2025/08/10 17:05

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨第三屆第二次全國黨代表大會今日落幕，會中針對黨代表所提「兩年條款」相關提案以閉門形式舉行，民眾黨主席黃國昌在會中稱，只有前主席柯文哲能決定是否暫緩兩年條款，他會做到明年1月31日離開國會，亦即維持兩年條款。不過，黨內人士感慨地說，黃不給黨代表表決，最終擱置提案不討論、不表決。

柯文哲在2024大選前曾為黨內不分區立委訂立「兩年條款」，不料從去年起迄今黨內雜音不斷，黨員、中央委員、黨代表等討論是否廢止的聲音延續至今。柯文哲在去年6月28日受訪時曾強調，規定訂了就是這樣，民眾黨一向都是讓社會新生力量進來，所以不叫「菜鳥」而叫「素人」；不過，柯後續於九月因捲入政治獻金、京華城等案遭羈押禁見，導致柯無法與黨內進行決策溝通。

請繼續往下閱讀...

然而，自黃國昌於今年接任黨主席後，面對兩年條款存廢議題，皆以「遵照柯主席意志」的論述為主，而黨內各方人馬則有不同意見，因此於本次黨員大會召開前，透過黨代表提案盼能在今日討論、表決兩年條款問題。

針對兩年條款，本次共有五個提案，包含「暫不執行本黨不分區立法委員之兩年條款」、「不贊成兩年條款廢除」、「落實執行本屆立法委員兩年條款」、「擱置討論兩年條款存廢」、「兩年條款存廢議題表決，應採記名表決，並於會後公告各黨代表投票紀錄」等。

豈料，上午會中進行到提案內容議程時，黃針對兩年條款上述五案，並無按照流程進行表決。一名會中人士向本報透露，黃國昌將兩年條款直接回收，不給黨代表表決，最終擱置提案，黃主席認為存廢兩邊都有道理，這件事就不再討論，除非柯有清楚表達意見。

「實施兩年條款對黃國昌來說，沒差！」黨內人士直言，柯主席曾說過「選舉要以勝選為考量」，面對2026地方選舉，民眾黨需要母雞，在現任立委擁有即戰力、影響力情況下，仍希望以不變應萬變，戰前換將本就是大忌。

民眾黨主席黃國昌。（記者陳逸寬攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法