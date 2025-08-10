綠營高市長初選激戰 邱議瑩前進岡山、許智傑搶攻左營

邱議瑩今天前進岡山辦座談會。（記者葛祐豪翻攝）

2025/08/10 16:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨2026高雄市長初選競爭激烈，邱議瑩今天（10日）前進岡山辦座談會，談關稅議題承諾做產業後盾；許智傑則搶攻左營辦首場見面會，將帶領高雄蛻變為「AI首都 宜居都市」。

立委邱議瑩今天與議員林志誠舉辦「傾聽共贏座談會」，現場湧入500人。針對台美20%關稅，邱議瑩表示，岡山是螺絲扣件的主要基地，產品屬於美國《貿易擴張法》232條款範圍，但仍會要求政院團隊從「內外兼修」方向，為台灣產業創造最大的競爭優勢。

請繼續往下閱讀...

邱議瑩說明，「內」指的是行政院提出的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」930億經費，一定要照顧到家庭經濟主力的中、壯年族群；「外」指的是要求行政院談判團隊，一定要為台灣產業爭取到最優惠稅率。

屢次遭謠傳有意退選、將被整合的立委許智傑，今天則搶攻市區左營，舉辦初選後首場「市民見面會」，闡述未來市政推動願景及擘劃、左營地區推動重大建設，他強調未來隨著高雄半導體S廊帶與各科技大廠進駐，左營在高雄的科技發展、交通樞紐上具有非常重要的地利條件與環境。

許智傑說，未來若有幸獲得市民朋友託付，繼續為高雄打拼，仍會延續推動前任市長謝長廷、現任監察院長的陳菊前市長，及現任市長陳其邁的市政規劃，帶領高雄蛻變為「AI首都 宜居都市」。

此外，聲勢不錯的立委賴瑞隆，今天上午則前往北高雄的路竹民有市場，向鄉親問好拜票，感受到鄉親滿滿的熱情與鼓勵。

許智傑搶攻左營辦首場見面會。（記者葛祐豪翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法