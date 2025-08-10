關稅談判蒙陰霾！ 洪耀南拋「全台綠卡計劃」：最大最划算戰略交易

淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南。（資料照）

2025/08/10 17:23

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府本月1日宣布我國對等關稅20%，雖然台美持續協商爭取更低稅率，但藍白抨擊賴政府談判「黑箱」，這兩天又爆出新對等關稅是20%疊加原有稅率，也就是「20%+N」，各產業擔憂未來處境，疑美、疑賴論更是甚囂塵上。淡江大學外交與國際關係學系中國大陸研究所專任助理教授洪耀南今天（10日）提議，跟川普過招談大買賣，不如就談大一點的，展開「全台灣綠卡計劃」，讓台美命運共同體不再只是口號！

美國對等關稅採疊加方式爭議延燒，加上在野黨刻意曲解唱衰，批評行政團隊從頭到尾都沒告知關稅疊加，形同把真實衝擊的疊加關稅直接隱藏，輿論不滿賴政府談判的聲音越來越多。

請繼續往下閱讀...

對此，洪耀南今天拋出「全台灣綠卡計劃」，「既然要跟川普談大買賣，為什麼不要一次談更大買賣？分十年期、先一戶一名、分年齡層，為全台灣人民（台灣出生）購買美國綠卡或金卡。對美國而言，一次獲得全球最友美、最優質、零安全風險的移民大軍（台美互相開放移民），帶著投資、技術、就業機會進場。對台灣而言，每個家庭都有戰略避險護照，台美命運共同體不再只是口號。這是全球最大、最安全、最划算的戰略交易，敢不敢？」

網友紛紛表示，「賴該用更大的戰略議題反守為攻了，不然就是坐以待斃。這是國防+外交+行政權可以完全發揮的領域，不在此著墨，還能更蠢嗎？洪兄此帖堪比船中八策！」、「洪兄一席話，撥雲見日，大掃近期陰霾」、「川爺搞不好欣然接受喔」、「支持！我也要一張！真的太划算了！」、「賴清德只想不沾鍋，只會離支持者越來越遠」、「來公投啦，看藍白敢不敢」、「美國應該不敢玩這麼大吧」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法