黃國昌拍板維持2年條款 周軒曝這步棋背後用意：賺爛了！

民眾黨主席黃國昌。（記者陳逸寬攝）

2025/08/10 16:55

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨今天（10日）召開黨代表大會，現任黨主席黃國昌宣布，維持前主席柯文哲為黨內不分區立委訂立的「2年條款」，除了因前立委吳春城提前請辭而遞補的劉書斌，他和其他6名白委將於明年1月31日離開立法院。對此，政治工作者周軒直言，黃國昌下這一步棋，簡直「賺爛」！

黃國昌今日在民眾黨全國黨代表大會上拍板2年條款繼續執行，宣稱只有柯文哲能決定是否暫緩。對此，周軒今下午在臉書發文表示，「黃國昌的偉大航道，從今天開始啟航了。首先，他能夠繼續延續柯文哲的意志，柯文哲傳人的大旗還在黃國昌身上。即便離開立法院，黃國昌現在已經是民眾黨主席，離開立法院無損他的鎂光燈濃度，甚至還賺了一手不戀棧的好名聲。」

周軒接著說：「然而真相可能是，黃國昌已經不想被綁在立法院了，他的偉大航道已經啟航，離開立法院之後，進可攻退可守，2026新北市長，2028總統大選，黃國昌都是那個左右政局的人。少了黃國昌的立法院民眾黨黨團會怎麼辦？不會怎麼辦，黃國昌已經建立好跟國民黨黨團的合作模式，以前怎麼做，之後就怎麼做就好。這一局，黃國昌賺爛了！」

